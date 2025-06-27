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Премии на пенсию: почему россияне готовы делиться своими бонусами

2:25
Экономика

Согласно совместному исследованию, проведенному платформой онлайн-рекрутинга hh. ru и НПФ "Эволюция", участники выразили готовность направлять часть своего премиального вознаграждения на увеличение будущей пенсии.

Деньги
Фото: pixabay.com by Daria-Yakovleva is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Деньги

Это возможно при условии привлекательности условий накопительной программы и гарантии существенной суммы накоплений к моменту выхода на пенсию, о чем сообщили Известия.

В опросе, охватившем 2000 россиян, 50% респондентов положительно ответили на вопрос о возможности отчисления части премии на формирование пенсионного капитала. Среди них 27% заинтересованы в участии при выгодных условиях программы, а 8% готовы участвовать при условии значительного размера накоплений.

Наибольшую заинтересованность в формировании дополнительного капитала на пенсии за счет премий проявили жители Челябинской (58%) и Самарской (55%) областей. В десятку регионов-лидеров также вошли Башкортостан (53%), Кемеровская область (51%), Краснодарский и Красноярский края, Новосибирская область (по 48%), Московская (47%), Тюменская (43%) и Свердловская (42%) области.

Сотрудники транспортной, розничной торговли и научной сфер чаще других получают небольшие премии, составляющие около 10% от оклада, о чем заявили примерно 20% опрошенных из этих отраслей.

Елена Тетюнина, генеральный директор НПФ "Эволюция", отметила, что опрос выявил: большинство россиян (62%) регулярно получают премии от работодателя, при этом около четверти (26%) получают их ежемесячно, а каждый десятый — раз в квартал. Почти половина (47%) выразила желание формировать будущую пенсию совместно с работодателем.

Тетюнина подчеркнула, что участие в программе долгосрочных сбережений позволит создать финансовую "подушку безопасности" или пенсионные накопления. Государственное софинансирование может достигать 36 тыс. рублей в год в течение 10 лет и зависит от дохода вкладчика. Важным преимуществом программы является также возможность получения налогового вычета.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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