Маркетплейсы и недобросовестная конкуренция: что скрывают онлайн-гиганты

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Александр Хаминский, руководитель Центра правопорядка в Москве, заявил, что маркетплейсы могут привести к монополизации рынка.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Онлайн-покупки

По его словам, демпинг, который они практикуют, делает продажи в офлайн-магазинах и независимых интернет-магазинах невыгодными.

Он подчеркнул, что политика цифровых платформ часто является недобросовестной конкуренцией, что в итоге сокращает офлайн-торговлю и ликвидирует независимые интернет-магазины. Это приводит к монополизации, что негативно сказывается на экономике в целом, сообщает NEWS.ru.

Хаминский также отметил, что маркетплейсы стали основным каналом розничной торговли в России, и каждый россиянин тратит в среднем около 60 тысяч рублей в год на онлайн-покупки. Они предлагают удобные способы оплаты, такие как рассрочка и кредиты, что может привести к дополнительным расходам.

Кроме того, маркетплейсы обладают большим объемом цифровых данных о потребительских привычках граждан, что позволяет им эффективно таргетировать рекламу. Это может стимулировать необязательные покупки, которые покупатель мог бы не сделать без таких инструментов.

Уточнения

Де́мпинг (от англ. dumping — сброс) — продажа товаров и услуг по искусственно заниженным ценам.



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