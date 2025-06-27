Танкер, который покоряет лёд: как Россия готовится к новому этапу экспорта СПГ

1:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия строит ледовый танкер высокого класса для экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из Арктики.

Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Танкер с СПГ

Его планируют спустить на воду во второй половине этого года на заводе "Арктик СПГ-2". Это важный шаг для страны в развитии собственного судостроения, ведь такие танкеры необходимы для успешного экспорта СПГ на мировой рынок.

Танкер, названный в честь советского деятеля Алексея Косыгина, строится на верфи "Звезда". Несмотря на санкции, которые были наложены на проект, танкер все равно проходит морские испытания. Ожидается, что если все параметры испытаний будут выполнены, он будет введен в эксплуатацию в этом году.

Эти танкеры класса Arc7 могут преодолевать лед толщиной до 2 метров, и такие суда действительно редкость в мире. "Новатек" уже заказал 21 такой танкер, 15 из которых будут построены на "Звезде".

Основные проблемы, с которыми сталкивается проект — это недостаток опыта в строительстве таких судов и санкции, введенные США. Однако с развитием арктических проектов, таких как "Ямал СПГ", спрос на специализированные танкеры резко возрос.

Мир знает о ледоколах и газовозах класса Arctic4, но только 15 газовозов класса Arctic7 были построены для "Ямал СПГ", пишет pogled.info.

Уточнения

Та́нкер — грузовое самоходное судно, предназначенное для перевозки наливных грузов.





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