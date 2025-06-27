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Риск в каждом платеже: эксперт рассказал, почему безопасного счёта не существует

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Экономика

Безопасных счетов, где хранятся денежные средства, не существует.

Денежный перевод
Фото: freepik.com by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Денежный перевод

Об этом рассказал Александр Вураско, директор по развитию сервиса мониторинга внешних цифровых угроз. 

Управление МВД России отмечает, что если у кого-то на дебетовой карте крупная сумма, то он становится приоритетной целью для мошенников. Вураско подчеркивает, что "безопасный счет" — это всего лишь миф. Мошенники могут придумать любую историю, чтобы убедить жертву передать свои деньги. Даже если у кого-то деньги под подушкой, они все равно могут попасть в руки мошенников, сообщает сайт aif.ru.

Также ранее сообщалось, что кибермошенники начали использовать новое вредоносное приложение под названием SuperCard для кражи денег с банковских счетов россиян.

Уточнения

Дебето́вая ка́рта (англ. debit card) — банковская платёжная карта, используемая для оплаты товаров и услуг, получения наличных денег в банкоматах. Деньги на дебетовую карту обычно вносит (перечисляет) клиент или его работодатель.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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