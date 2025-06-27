Греческие власти делают ставку на 13-часовой рабочий день: что это значит для страны

2:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Греческое правительство пытается поддержать реальные доходы граждан парадоксальным образом, за счет увеличения продолжительности рабочего дня.

Фото: commons.wikimedia.org by dronepicr, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Крит, Греция

В условиях растущей стоимости жизни, которая обесценивает заработки населения, и усиливающегося налогового бремени, власти предлагают ввести 13-часовой рабочий день.

Ранее трудовое законодательство ограничивало ежедневную работу 10 часами: 8 часов — стандартное рабочее время, плюс 2 часа либо по соглашению (с возможностью компенсации в виде сокращенного рабочего дня или выходного), либо как сверхурочные.

Вместо укрепления позиций работников путем заключения коллективных договоров, правительство, как ожидается, представит законопроект, разрешающий более длительное рабочее время. Он предусматривает классический 8-часовой день, 2 часа бесплатных сверхурочных (через систему взаимозачета рабочего времени) и еще 3 часа оплачиваемых сверхурочных с увеличенной ставкой (до 40%).

Это решение сопровождается отменой надбавок к страховым взносам за сверхурочную работу, работу в выходные и праздничные дни, введенной в качестве компенсации предприятиям, протестовавшим против внедрения цифровой карты учета рабочего времени.

Цифровая карта призвана ограничить теневую занятость и контролировать оплату сверхурочных, но привела к увеличению затрат на рабочую силу. Правительство, стремясь к экономической конкурентоспособности за счет снижения издержек производства, пытается легализовать нарушения, выявленные цифровой картой.

Бизнес, указывая на нехватку рабочей силы, особенно в сфере туризма, лоббирует увеличение рабочего времени по минимальной цене. Однако нежелание работников работать в туристических зонах связано с низкой оплатой труда, 12-часовыми рабочими днями без выходных, высокой стоимостью аренды жилья и ограничением субсидий по безработице.

Трудовое законодательство было изменено, что привело к: возможности перевода на неполный рабочий день по индивидуальному соглашению; организации рабочего времени на ежемесячной основе; оплате работы в субботу с 40% надбавкой; отмене 48-часового непрерывного отдыха; отмене компенсации при увольнении в 6-месячный испытательный срок; отсутствию обязательств по восстановлению на работе при незаконном увольнении; ликвидации надбавок к страховым взносам за сверхурочную работу и работу в выходные дни.

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; русский язык заимствовал слово, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского), также предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.





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