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Коллагеновый бум: ослы стали золотым ресурсом для Китая

1:25
Экономика

Повышенный интерес Китая к коллагену, получаемому из ослиной кожи, стал причиной резкого сокращения численности ослов по всему за последние два десятилетия. 

Осел
Фото: unsplash.com by Bill Hamway, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Осел

В Бразилии с 1996 по 2025 год было уничтожено более миллиона ослов, популяция упала с 1,37 миллиона до чуть более 78 тысяч — снижение на целых 94%. Такие данные предоставляют организации, как Национальный фронт обороны ослов. Если темпы уничтожения сохранятся, ослы могут полностью исчезнуть в Бразилии уже к 2030 году, предупреждает профессор ветеринарной медицины Пьер Варнава из Федерального университета Alagoas (UFAL). 

Исследователи поддерживают законопроект, предложенный в 2022 году, о запрете убоя ослов, который сейчас рассматривается в конгрессе. Ученые из других стран собрались в Масейо 26 июня для обсуждения ситуации.

Ослы находятся под угрозой исчезновения во многих странах, включая Египет и другие части Африки. В Бразилии три мясокомбината в Баии имеют лицензии на убой ослов, но исследователи и экологи говорят, что контроль за процессом неэффективен, пишет g1.globo.

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) и обеспечивающий её прочность и эластичность.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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