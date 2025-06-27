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Цены на ЖКХ вырастут до 23%: куда уйдут ваши деньги

2:35
Экономика

С 1 июля нас ждет очередное подорожание тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

долги за ЖКХ
Фото: freepik.com by wayhomestudio is licensed under Free More info
долги за ЖКХ

Подорожает всё: вода, канализация, электричество, тепло, газ и вывоз отходов. В зависимости от региона, увеличение составит от 11,9% до 15%, а в некоторых случаях может достигать почти 23%. В Москве, например, холодная вода подорожает на 10% и будет стоить 65,77 рублей за кубометр, а горячая — на 14,8% до 312,5 рублей. За водоотведение заплатим на 13,4% больше — 51,62 рублей за кубометр. Но самое ощутимое повышение будет на отопление — до 3,73 тысячи рублей за гигакалорию, что составит 16,2%. Газ подорожает на 7,9%, а электроэнергия — на 12,6% до 22,8% в зависимости от жилья и техники. Вывоз мусора вырастет на 14,9% до 972,7 рублей за кубометр, пишут "Вести Подмосковья".

На фоне этого повышения пенсионерам, достигшим 80 лет, добавят фиксированную часть пенсии в 17 815 рублей, а если за ними ухаживают, то ещё 1314 рублей. Автоматически перерасчитают пенсию, так что никаких дополнительных действий не потребуется.

Также с 1 июля вводятся новые ограничения на рискованные кредиты. Банки ограничат выдачу потребительских кредитов в зависимости от долговой нагрузки, а по ипотечным кредитам тоже будут лимиты.

Контроль за банковскими переводами станет ещё строже. Если переводы будут выглядеть как доход, ФНС может запросить пояснения о происхождении средств. Подарки и переводы между родственниками под контроль не попадут, но лучше сохранять документы на случай вопросов.

С 1 июля у граждан, получающих социальную помощь, появится возможность открывать социальные банковские вклады с максимальной суммой до 50 тысяч рублей. Проценты будут выплачиваться ежемесячно, а деньги можно будет снимать в любое время без комиссий.

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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