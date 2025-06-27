Экономия на углекислом: Россия нашла способ сэкономить 6 трлн рублей

1:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия пересматривает подход к оценке собственных выбросов CO₂ - и на этом может серьёзно сэкономить. Как сообщает "Ведомости" со ссылкой на "Первый ежегодный национальный доклад о климатической повестке в России", в 2024 году в национальный кадастр выбросов были внесены значительные изменения.

Фото: en.kremlin.ru by Администрация президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Путин

Благодаря новому методу подсчёта, потенциал экономии на климатических мерах достигает 6 трлн рублей — причём две трети этой суммы касаются бюджетных расходов.

Документ подготовлен центром "Климатическая политика и экономика России" ИНП РАН. Его авторы уточняют, что перерасчёт охватывает период с 1990 года — и базируется не только на уточнённых национальных коэффициентах, но и на данных спутникового наблюдения.

Новый подход, по словам экспертов, позволяет более точно учитывать российскую специфику, а значит — не тратить лишнее на меры, которые не приносят дополнительного климатического эффекта.

В первую очередь речь идёт об отказе от завышенных показателей, на основании которых в предыдущие годы рассчитывались целевые показатели по декарбонизации. Теперь, по мнению аналитиков, Россия сможет выстраивать более реалистичную климатическую стратегию и снижать выбросы без неоправданных бюджетных трат.

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