Экономия на углекислом: Россия нашла способ сэкономить 6 трлн рублей

Россия пересматривает подход к оценке собственных выбросов CO₂ - и на этом может серьёзно сэкономить. Как сообщает "Ведомости" со ссылкой на "Первый ежегодный национальный доклад о климатической повестке в России", в 2024 году в национальный кадастр выбросов были внесены значительные изменения.
Благодаря новому методу подсчёта, потенциал экономии на климатических мерах достигает 6 трлн рублей — причём две трети этой суммы касаются бюджетных расходов.
Документ подготовлен центром "Климатическая политика и экономика России" ИНП РАН. Его авторы уточняют, что перерасчёт охватывает период с 1990 года — и базируется не только на уточнённых национальных коэффициентах, но и на данных спутникового наблюдения.
Новый подход, по словам экспертов, позволяет более точно учитывать российскую специфику, а значит — не тратить лишнее на меры, которые не приносят дополнительного климатического эффекта.
В первую очередь речь идёт об отказе от завышенных показателей, на основании которых в предыдущие годы рассчитывались целевые показатели по декарбонизации. Теперь, по мнению аналитиков, Россия сможет выстраивать более реалистичную климатическую стратегию и снижать выбросы без неоправданных бюджетных трат.
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