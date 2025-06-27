Раздеты и возмущены: тюменцы бунтуют из-за цен на отечественную одежду

3:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

По информации аналитиков, средний чек на покупку одежды в Тюмени увеличился на 10%. После ухода с российского рынка зарубежных брендов спрос на отечественные вырос, однако у покупателей появились претензии — в первую очередь к высокой стоимости.

Фото: unsplash.com by Parker Burchfield, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Одежда на вешалках

Локальный бренд — по цене люкса

Местные производители стали восприниматься как альтернатива недорогому масс-маркету, однако реальность оказалась неожиданной. Так, жительница Тюмени Алена Пермякова поделилась, что была удивлена ценами: за платье одного из местных брендов просили около 20 тысяч рублей, а за костюм — более 30. П

ри этом, по её словам, речь шла не о громких именах и не о дизайнерской уникальности, а о вполне обычных материалах — синтетике и хлопке.

Почему дорожает базовая одежда

Основной причиной роста цен эксперты называют подорожание тканей. Из-за санкций и логистических трудностей дизайнеры не могут закупать сырьё напрямую за рубежом — чаще это делается через третьи страны, что увеличивает издержки. Юлия Крылова, основательница одного из российских брендов, рассказала, что качественные материалы найти в России сложно, а альтернативы из Беларуси зачастую не уступают в цене итальянским или португальским, пишет tmn.aif.ru.

Она также отметила, что иностранные бренды отшивают продукцию в странах с низкими зарплатами, где расположены крупные фабрики и производители тканей. В России такой инфраструктуры нет, а зарплаты у опытных швей могут достигать 130 тысяч рублей. Все эти расходы закладываются в итоговую стоимость изделия.

Импортный масс-маркет против отечественного маркетинга

После ухода иностранных марок россияне стали искать обходные пути, чтобы продолжить покупать привычную одежду. В это же время молодые российские бренды были вынуждены активно инвестировать в маркетинг, чтобы о них узнали — в отличие от известных марок, которым реклама практически не требовалась.

Крылова отметила, что на продвижение приходится тратить значительные суммы: от визуала до интеграций с блогерами. Некоторые бренды пытаются снизить себестоимость, отшивая коллекции в Кыргызстане, однако качество часто оставляет желать лучшего. Она призналась, что при поездке в Бишкек столкнулась с бракованными партиями, поэтому решила делать ставку на качество, пусть и с более высокой ценой.

Проблемы с качеством и "поиск себя"

Многие покупатели жалуются на несоответствие пошива заявленным ценам. Вещи с торчащими нитками, дефектами кроя и недорогим синтетическим составом визуально не оправдывают цену. Эксперт в мире моды Владимир Машков объяснил, что даже полиэстер подорожал, особенно если его завозят через третьи страны. Фурнитура, используемая на массовом рынке, часто имитируется, а контроль качества на небольших производствах почти отсутствует.

По мнению Машкова, российская мода сейчас находится в поиске своей идентичности — балансируя между масс-маркетом, ремесленным подходом и амбициями выйти в премиум-сегмент. Держаться на плаву брендам помогает патриотический спрос, господдержка, маркетплейсы и гибкость — малые тиражи и возможность

Уточнения

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции.



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