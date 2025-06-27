Новый дрон летает без остановки — зачем его построили и какие цели он будет нести

Что, если дрон сможет летать месяцами без перерыва, заправки и посадки? Такая разработка уже существует — и она обещает изменить всё.
Инженеры представили Skydweller — беспилотник с размахом крыльев 68 метров. Это больше, чем у Boeing 747! Уникальность в том, что питается он исключительно солнечной энергией и может находиться в воздухе неделями.
Skydweller создан на базе солнечного самолёта Solar Impulse 2. Но пилота больше нет. Вместо кресел, штурвала и приборов — ИИ, сенсоры и спутниковые системы.
"Мы убрали всё, что связано с пилотируемым полётом и заменили это на автономное управление", — делятся инженеры.
Дрон может зависать на высоте 12 км и нести до 800 кг оборудования. Это делает его отличной заменой спутникам и наземным станциям. Он способен обеспечивать интернет, следить за обстановкой, работать в зонах стихийных бедствий.
Skydweller — это не просто технологическая демонстрация. Это шаг в сторону устойчивого будущего. Он не выбрасывает CO₂, не требует топлива и открывает путь к экологичным автономным системам.
Такие дроны пригодятся там, где связь нестабильна, а условия суровы: в горах, над океанами, в зонах катастроф. А ещё - как инструмент наблюдения в удалённых регионах.
Автоно́мия (др.-греч. αὐτονομία букв. "самозаконие" ← αὐτος + νόμος) — самостоятельность, способность или право субъекта действовать на основании установленных (сделанных, составленных им самим) принципов.
Автономный транспорт или Беспилотный транспорт — вид транспорта, основанный на автономной системе управления.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
На стыке тающего севера и исчезающих лесов родился зверь, которого никто не ждал. Его появление — сигнал. Но чего именно?