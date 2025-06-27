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Новый дрон летает без остановки — зачем его построили и какие цели он будет нести

1:42
Экономика

Что, если дрон сможет летать месяцами без перерыва, заправки и посадки? Такая разработка уже существует — и она обещает изменить всё.

Беспилотник
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Беспилотник

Летит только на солнце

Инженеры представили Skydweller — беспилотник с размахом крыльев 68 метров. Это больше, чем у Boeing 747! Уникальность в том, что питается он исключительно солнечной энергией и может находиться в воздухе неделями.

Искусственный интеллект вместо кабины

Skydweller создан на базе солнечного самолёта Solar Impulse 2. Но пилота больше нет. Вместо кресел, штурвала и приборов — ИИ, сенсоры и спутниковые системы.

"Мы убрали всё, что связано с пилотируемым полётом и заменили это на автономное управление", — делятся инженеры.

Летающая базовая станция

Дрон может зависать на высоте 12 км и нести до 800 кг оборудования. Это делает его отличной заменой спутникам и наземным станциям. Он способен обеспечивать интернет, следить за обстановкой, работать в зонах стихийных бедствий.

Чистая энергия и большие цели

Skydweller — это не просто технологическая демонстрация. Это шаг в сторону устойчивого будущего. Он не выбрасывает CO₂, не требует топлива и открывает путь к экологичным автономным системам.

Где он будет полезен

Такие дроны пригодятся там, где связь нестабильна, а условия суровы: в горах, над океанами, в зонах катастроф. А ещё - как инструмент наблюдения в удалённых регионах.

Уточнения

Автоно́мия (др.-греч. αὐτονομία букв. "самозаконие" ← αὐτος + νόμος) — самостоятельность, способность или право субъекта действовать на основании установленных (сделанных, составленных им самим) принципов.

Автономный транспорт или Беспилотный транспорт — вид транспорта, основанный на автономной системе управления.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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