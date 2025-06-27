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Доллар под ударом: Путин объявил экономическую войну западной валюте

2:55
Экономика

В четверг Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Минск, где прошёл саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Президента России, как сообщают СМИ, особенно тепло встречал Александр Лукашенко.

Доллары
Фото: commons.wikimedia.org by Милад Мосапур, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Доллары

На мероприятие прибыли также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, главы Киргизии, Кубы и премьер-министр Мьянмы. Премьер Армении, по неофициальным данным, решил не приезжать из-за затяжного конфликта с белорусским лидером.

Выступая перед участниками саммита, российский президент отметил, что за последнее десятилетие ЕАЭС значительно укрепил свои позиции. По его словам, это подтверждается экономическими показателями: товарооборот с третьими странами за прошлый год вырос на 38% и достиг 800 миллиардов долларов. Он подчеркнул, что такие объемы торговли вполне сопоставимы с показателями крупнейших экономик мира.

Заявление о долларе и "грабителях" на Западе

Владимир Путин также обратил внимание на попытки снизить зависимость России от западных валют. Он пояснил, что это связано с антироссийской политикой недружественных стран, которая, по его мнению, приобрела откровенно враждебный характер. В частности, он напомнил о заморозке российских валютных резервов и подчеркнул, что Запад открыто обсуждает возможность их окончательной конфискации, пишет KP.RU.

Путин заметил, что такие действия нельзя называть кражей, так как кража совершается тайно. Он заявил, что в данном случае речь идет о грабежe — то есть об открытом и демонстративном изъятии российских активов.

Президент России продолжил, что замороженные валютные резервы, вопреки ожиданиям Запада, могут стать мощным стимулом для мировой финансовой трансформации. Он отметил: всё больше центробанков стран мира отказываются от доллара в пользу национальных валют или альтернативных расчётных единиц.

По словам Путина, движение в сторону регионализации платёжных систем будет ускоряться и в конечном счёте приобретёт необратимый характер. Он выразил мнение, что такая перестройка может оказаться полезной для мировой экономики, и допустил, что ради этого, возможно, даже сто́ит понести определённые издержки.

Российский лидер подчеркнул, что многие страны уже задумываются о том, как усилить позиции собственных валют и снизить зависимость от западного давления, которое он назвал "диктаторским долларом". Он добавил, что дальнейшее снижение интереса к американской валюте со стороны крупных экономик может нанести доллару серьёзный удар. На его взгляд, США фактически сами "стреляют себе по коленям" текущей экономической политикой.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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