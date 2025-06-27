От дачи к миллиону: сколько можно заработать на аренде загородного дома

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ольга Лебединская, кандидат экономических наук, рассказала, как россияне могут превратить дачу в "золотую жилу".

Фото: https://commons.wikimedia.org by xavier.estruch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Патио

По ее словам, сдача дачи в аренду может принести от 5 до 15 тыс. рублей в сутки в сезон или 50-60 тыс. рублей в месяц. Заработок на аренде коттеджей может быть еще выше — до 150 тыс. рублей. Обычно загородные дома арендуют с мая по октябрь, и владелец дачи в Подмосковье может заработать около 360 тыс. рублей за лето, а в этом году цены на аренду, вероятно, вырастут, пишет Газета.Ru.

Кроме аренды, россияне могут зарабатывать, выращивая рассаду томатов для продажи. В теплице размером 3х6 метров можно вырастить до 180 корней рассады, что при средней цене продажи может принести около 12,6 тыс. рублей. Освободившееся место после продажи рассады можно использовать для посадки томатов на продажу. При средней урожайности 20 кг с квадратного метра, выручка с такой теплицы может составить 72 тыс. рублей. Две теплицы, соответственно, принесут двойную прибыль.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.





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