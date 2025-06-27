Эксперимент, который невозможен на Земле: космос раскрывает тайны частиц

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На орбите Земли сейчас два экипажа — и каждый занят своим. Пока астронавты Axiom Mission 4 (Ax-4) приближаются к Международной космической станции, участники 73-й экспедиции погружены в исследования, от которых зависят будущие медицинские открытия.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use МКС

Ax-4: путь к стыковке

Четвёртая частная миссия компании Axiom Space — Ax-4 — стартовала 18 января с мыса Канаверал. На борту — астронавты из Италии, Турции, Швеции и США. Сейчас корабль Crew Dragon находится в процессе сближения с МКС. Стыковка запланирована на утро пятницы — около 5:15 по восточному времени (12:15 по московскому). Если всё пойдёт по плану, через пару часов люки между станцией и кораблём будут открыты, и экипажи встретятся.

Наука в приоритете: работа 73-й экспедиции

Пока гости в пути, основная команда МКС продолжает работу. Астронавт НАСА Лорел О'Хара занимается изучением воздействия космоса на иммунную систему — важнейший аспект для будущих миссий в дальний космос.

"Мы анализируем, как космос влияет на воспалительные реакции и устойчивость к инфекциям. Это может помочь в разработке новых лекарств", — объясняет Лорел.

Космонавт Роскосмоса Александр Гребёнкин, в свою очередь, ведёт исследование "Плазменный кристалл". Это уникальный эксперимент по наблюдению за поведением микрочастиц в ионизированном газе при микрогравитации — в таких условиях процессы идут иначе, чем на Земле.

Безопасность и подготовка к возвращению

Кадди Коулман и Майкл Баррат, также входящие в состав 73-й экспедиции, проводят тренировки по спасению в аварийных ситуациях и проверяют скафандры для будущих выходов в открытый космос. Эти рутинные, но важные мероприятия обеспечивают безопасность всей станции.

Уточнения

Axiom Space (англ. Axiom Space) — американская компания, занимающаяся космическим туризмом и космическими технологиями, главная заявленная цель которой — создание нового, коммерческого сегмента Международной космической станции.



Космона́вт — человек, проводящий испытания и эксплуатацию космической техники в космическом полёте.



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