Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Поведение аквариумных рыбок рассказало, чего вы о них не знали
Ретро-кроссовки на лето 2025: от Puma Speedcat до adidas Tokyo — самые модные модели
Один квантовый сбой — и нас не станет: почему учёные всерьёз обеспокоены
Как приготовить идеальную тушеную капусту: 30 минут на кухне
Вы это игнорируете, а растения умоляют о помощи: признаки, что им срочно нужны удобрения
Что скрывают имена дочерей Сарика Андреасяна и Лизы Моряк: интригующая традиция
Архитектура из скалы и полёт над ущельем: малоизвестная деревня в Италии открывает двери в другой мир
Электромобили и гибриды: Renault готовит двойной удар по рынку
Буква B теперь золотая: Бостон перед новым сезоном сменил цвета и состав

Банковские комиссии отменены, но квартиры всё равно дорожают: в чём причина

1:42
Экономика

Юлиана Сорокина, финансовый аналитик, считает, что отмена банковских комиссий для строительных компаний не сильно повлияет на стоимость квартир в России.

Недвижимость
Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Uezhova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Недвижимость

Она объясняет, что ценовые изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости зависят от множества факторов, которые влияют на спрос и предложение.

В интервью Газета.Ru Сорокина отметила, что отмена комиссий не приведет к значительному удешевлению жилья, несмотря на ожидания некоторых экспертов. Застройщики действительно используют акции и скидки, чтобы поддержать спрос, но общий объем сделок остается высоким, что, в сочетании с ограниченным предложением, продолжает поддерживать рост цен.

Аналитик прогнозирует, что в базовом сценарии на второе полугодие 2025 года ожидается умеренный рост цен на новостройки в пределах 3-5% по стране, а вторичное жилье может подорожать до 6%, особенно в крупных городах, где существует постоянный дефицит предложения.

С весны 2025 года крупные банки, такие как Сбербанк и ВТБ, отменили комиссии для застройщиков по льготным ипотечным программам, чтобы облегчить финансовую нагрузку на покупателей. При этом условия ипотеки остались прежними.

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках составляет около 202 тыс. рублей, а на вторичном рынке — 127 тыс. рублей, что делает новую квартиру площадью 49 кв. м примерно в 10 млн рублей, а вторичную — чуть более 6 млн рублей.

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Наука и техника
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду Аудио 
Западная техника исчезла из сводок Минобороны: тишина наступила не случайно
Правда ТВ
Западная техника исчезла из сводок Минобороны: тишина наступила не случайно Аудио 
Их выпустили ради эксперимента — а получили пищевую революцию и экологическую войну
Домашние животные
Их выпустили ради эксперимента — а получили пищевую революцию и экологическую войну Аудио 
Популярное
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть

Оказались лицом к лицу с медведем? Не паниковать — главное. Рассказываем, как вести себя в лесу, чтобы всё закончилось без драм и селфи на грани.

Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека
Их выпустили ради эксперимента — а получили пищевую революцию и экологическую войну
Сводка с фронта: Украина лишилась Шевченковского литиевого меторождения Любовь Степушова Безэкипажные катера против больших мечей: кто выйдет победителем Виктор Пахомов Лариса Садилова раскрывает секреты своих фильмов: что прячется за Огородом и Дочкой капитана Анжела Якубовская
Мелочи в поведении, которые говорят о высоком уровне водительского мастерства
Лето без стеснения: убираем трещины на пятках с помощью этих простых домашних трюков
История трещит по швам: в Греции нашли постройку, которая старше пирамид Египта
История трещит по швам: в Греции нашли постройку, которая старше пирамид Египта
Последние материалы
Тишина, темнота и одинокий крик — что кот на самом деле хочет сказать
Секреты нового Mercedes-AMG GT XX: 5 минут зарядки — 400 км хода
Умывайтесь правильно: почему паста и щетка — ваши тайные враги и как их победить
От макета к небу: Греческий дрон LOTUS возвращает страну в технологическую гонку
Что изменилось: тарифы и маршруты flydubai при возобновлении рейсов в Россию
Что скрывает это малоизвестное растительное масло? Польза для печени и суставов, о которой вы не догадывались
Скидки под запретом? Новые правила для продавцов на Wildberries и Ozon
Маленький носик кошки скрывает больше, чем кажется — любовь, которая может обернуться бедой
Лоток не там — и дом в опасности: как один предмет рушит кошачий мир и ваше спокойствие
Секрет блестящих и сильных волос — в одной простой привычке до душа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.