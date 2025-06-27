Банковские комиссии отменены, но квартиры всё равно дорожают: в чём причина

1:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Юлиана Сорокина, финансовый аналитик, считает, что отмена банковских комиссий для строительных компаний не сильно повлияет на стоимость квартир в России.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Uezhova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Недвижимость

Она объясняет, что ценовые изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости зависят от множества факторов, которые влияют на спрос и предложение.

В интервью Газета.Ru Сорокина отметила, что отмена комиссий не приведет к значительному удешевлению жилья, несмотря на ожидания некоторых экспертов. Застройщики действительно используют акции и скидки, чтобы поддержать спрос, но общий объем сделок остается высоким, что, в сочетании с ограниченным предложением, продолжает поддерживать рост цен.

Аналитик прогнозирует, что в базовом сценарии на второе полугодие 2025 года ожидается умеренный рост цен на новостройки в пределах 3-5% по стране, а вторичное жилье может подорожать до 6%, особенно в крупных городах, где существует постоянный дефицит предложения.

С весны 2025 года крупные банки, такие как Сбербанк и ВТБ, отменили комиссии для застройщиков по льготным ипотечным программам, чтобы облегчить финансовую нагрузку на покупателей. При этом условия ипотеки остались прежними.

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках составляет около 202 тыс. рублей, а на вторичном рынке — 127 тыс. рублей, что делает новую квартиру площадью 49 кв. м примерно в 10 млн рублей, а вторичную — чуть более 6 млн рублей.

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.