Скидки под запретом? Новые правила для продавцов на Wildberries и Ozon

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

В понедельник, 30 июня, правкомиссия рассмотрит финальную версию законопроекта о регулировании цифровых посреднических платформ, включая маркетплейсы Wildberries и Ozon, а также сервисы заказа еды и такси.

Фото: freepik.com by creativeart is licensed under Free More info маркетплейс

В документе учтены предложения от бизнеса и общественности. Изменен порядок предоставления скидок: исключена норма, требующая активного согласия на скидки, и запрет на молчаливое согласие. Однако, если партнер устанавливает минимальную цену, для скидок ниже этой необходимо активное согласие. Платформы обязаны раскрывать порядок предоставления скидок в договорах с партнерами. Также срок уведомления селлеров о начале скидок сокращен с 14 календарных до 5 рабочих дней, при этом продавцы могут в любой момент отказаться от дисконтов, и платформа не имеет права ухудшать их условия.

Кроме того, законопроект вводит право правительства регулировать отображение цен на товарных карточках. В частности, скидки за оплату картами, принадлежащими платформам, могут восприниматься как скрытое навязывание банковских услуг, согласно forbes.

Уточнения

Дисконт (англ. discount) — экономический термин, в буквальном переводе с английского означает скидка, вычет, разница.



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