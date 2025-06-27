Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
OLIMPBET: россияне рассказали, какая команда обычно выигрывает в финале
Феномен Сигма-боя: взорвавшие Сеть подростки так и не получили ни копейки за свой хит
Обвисшая кожа на руках? Эти методы сделают кожу гладкой и подтянутой
Без тренажёров и спортзала: простая схема вернёт тонус за неделю
Она делает мужчину стильным — и невидимо опасным
Пробка вина, песок под ногами и маршрут, с которого не захочется уходить
Вода кристально чистая — но пить её может быть опасно
Кладу яйца сразу в кипяток — и скорлупа сама отлетает: гениальный приём ленивых кулинаров
Классические АКПП уходят с рынка: причины перемен и что ждёт водителей в будущем

Беспилотник будущего: Thales и Skydweller создали дрон, способный находиться в воздухе месяцами

1:54
Экономика

Партнёрство между французским технологическим концерном Thales и американским стартапом Skydweller Aero ознаменовало собой качественный скачок в аэрокосмических технологиях. Компании представили первый в мире беспилотник на солнечных батареях, способный находиться в воздухе месяцами без дозаправки.

Дрон
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Unmanned_aerial_vehicles_in_Israeli_military_service,_August_2022_VIII.jpg by DF Spokesperson's Unit
Дрон

Уникальная разработка имеет размах крыльев, превышающий Boeing 747, и обещает изменить подход к морскому наблюдению, обороне и стратегическим миссиям по всему миру.

Уникальность беспилотника заключается не только в размере, но и в технологическом оснащении. Он способен нести полезную нагрузку до 400 кг, что делает его в несколько раз эффективнее ранних моделей солнечных дронов. Самолёт рассчитан на постоянное патрулирование на средней высоте над экономическими и спорными морскими зонами.

Главной инновацией стало встраивание радара AirMaster S от Thales. Этот лёгкий радар работает в X-диапазоне, оснащён искусственным интеллектом и технологией AESA (активной электронной фазированной решёткой), что обеспечивает моментальное обнаружение целей на земле, в воздухе и на море, пишет sustainability-times.com.

Способность оставаться в воздухе неделями и даже месяцами — прорыв для разведывательных операций. Благодаря солнечным батареям и лёгкому корпусу из углеродного волокна, дрон не требует топлива и может действовать без вмешательства человека.

Автоматическая перенастройка радара позволяет аппарату адаптироваться к изменяющимся задачам и погодным условиям. Это делает его незаменимым инструментом для борьбы с пиратством, мониторинга нелегальной активности на море и охраны природных ресурсов.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Наука и техника
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду Аудио 
Лето без стеснения: убираем трещины на пятках с помощью этих простых домашних трюков
Красота и стиль
Лето без стеснения: убираем трещины на пятках с помощью этих простых домашних трюков Аудио 
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека
Домашние животные
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека Аудио 
Популярное
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть

Оказались лицом к лицу с медведем? Не паниковать — главное. Рассказываем, как вести себя в лесу, чтобы всё закончилось без драм и селфи на грани.

Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека
Их выпустили ради эксперимента — а получили пищевую революцию и экологическую войну
Барселона взбунтовалась против туризма: за баннерами и пистолетами скрывается куда большее Игорь Буккер Сводка с фронта: Украина лишилась Шевченковского литиевого меторождения Любовь Степушова Безэкипажные катера против больших мечей: кто выйдет победителем Виктор Пахомов
Мелочи в поведении, которые говорят о высоком уровне водительского мастерства
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени
Эти огурцы просят все, кто пробует: закатка, которая стала семейной легендой
Эти огурцы просят все, кто пробует: закатка, которая стала семейной легендой
Последние материалы
Феномен Сигма-боя: взорвавшие Сеть подростки так и не получили ни копейки за свой хит
Обвисшая кожа на руках? Эти методы сделают кожу гладкой и подтянутой
Без тренажёров и спортзала: простая схема вернёт тонус за неделю
Она делает мужчину стильным — и невидимо опасным
Пробка вина, песок под ногами и маршрут, с которого не захочется уходить
Беспилотник будущего: Thales и Skydweller создали дрон, способный находиться в воздухе месяцами
Вода кристально чистая — но пить её может быть опасно
Кладу яйца сразу в кипяток — и скорлупа сама отлетает: гениальный приём ленивых кулинаров
Классические АКПП уходят с рынка: причины перемен и что ждёт водителей в будущем
Тысячи лет над Землёй звучит голос неба — и только теперь поняли, что это такое
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.