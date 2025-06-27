Беспилотник будущего: Thales и Skydweller создали дрон, способный находиться в воздухе месяцами

Партнёрство между французским технологическим концерном Thales и американским стартапом Skydweller Aero ознаменовало собой качественный скачок в аэрокосмических технологиях. Компании представили первый в мире беспилотник на солнечных батареях, способный находиться в воздухе месяцами без дозаправки.
Уникальная разработка имеет размах крыльев, превышающий Boeing 747, и обещает изменить подход к морскому наблюдению, обороне и стратегическим миссиям по всему миру.
Уникальность беспилотника заключается не только в размере, но и в технологическом оснащении. Он способен нести полезную нагрузку до 400 кг, что делает его в несколько раз эффективнее ранних моделей солнечных дронов. Самолёт рассчитан на постоянное патрулирование на средней высоте над экономическими и спорными морскими зонами.
Главной инновацией стало встраивание радара AirMaster S от Thales. Этот лёгкий радар работает в X-диапазоне, оснащён искусственным интеллектом и технологией AESA (активной электронной фазированной решёткой), что обеспечивает моментальное обнаружение целей на земле, в воздухе и на море, пишет sustainability-times.com.
Способность оставаться в воздухе неделями и даже месяцами — прорыв для разведывательных операций. Благодаря солнечным батареям и лёгкому корпусу из углеродного волокна, дрон не требует топлива и может действовать без вмешательства человека.
Автоматическая перенастройка радара позволяет аппарату адаптироваться к изменяющимся задачам и погодным условиям. Это делает его незаменимым инструментом для борьбы с пиратством, мониторинга нелегальной активности на море и охраны природных ресурсов.
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту.
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