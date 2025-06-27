Дефицит судов, рекордные цены и геополитика: почему 2025 стал годом моря

3:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Мировая судоходная отрасль вступила во вторую половину 2025 года с удивительной устойчивостью. Несмотря на геополитическую нестабильность и экономические риски, стоимость морских активов остаётся высокой, отражая постоянный спрос на современные суда и нехватку новых построек.

Фото: flickr.com by Nik Cyclist from Bangkok, Thailand, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Порт

По данным VesselsValue, лидером по стоимости флота остаётся Китай — $271 млрд. Это подтверждает его растущую роль как в глобальной торговле, так и в судостроении. Второе место занимает Япония с флотом стоимостью $230 млрд, третье — Греция с $183 млрд. Особенно сильны греки в сегменте танкеров и сухогрузов, где они удерживают ведущие позиции на протяжении многих лет.

На четвёртом месте — США, где флот оценивается в $116,5 млрд. Американское судоходство выделяется своей диверсификацией и сильными позициями в специфических сегментах, в частности в круизной индустрии.

По данным Veson Nautical, круизный сектор остаётся крупнейшей и самой дорогой частью флота США — $60,1 млрд. Главные игроки отрасли, Carnival и Royal Caribbean, базируются в США, что делает страну мировым центром круизной индустрии.

Спрос на круизы резко вырос за последние два года. При этом вторичный рынок судов по-прежнему ограничен из-за последствий пандемии — что, в свою очередь, подняло цены даже на устаревшие лайнеры.

На втором месте по стоимости в США — вспомогательные суда для морской добычи (OSV), на сумму $12,4 млрд. Это самый многочисленный сегмент: 35,5% всех судов американского флота. Далее идут морские буровые установки (MODU) — $11,6 млрд и 90 судов.

Среди танкеров особенно выделяется сделка компании International Seaways, которая приобрела шесть VLCC по 300 тыс. тонн каждый. Общая стоимость танкерного флота — $8,9 млрд. Контейнерные перевозки — ещё один стратегический сегмент: $5,4 млрд и 109 судов. Их стоимость продолжает расти из-за нестабильности в Суэцком канале и Ормузском проливе, что увеличивает продолжительность маршрутов и спрос.

Даже несмотря на коррекцию тарифов, стоимость судов в 2025 году остаётся на высоком уровне. Основные причины — нехватка новых построек, растущий спрос на вторичный рынок и неопределённость, связанная с экологическими нормами.

Особенно заметен рост в оффшорном секторе: поставки PSV за 5 лет превышают средний 10-летний уровень на 163%, AHTS — на 155%. В контейнерном сегменте ставки за 5 лет на 110% выше 10-летнего среднего.

Уточнения

Водный транспорт — вид транспортa, перевозящего грузы и/или пассажиров по водным путям , как естественным (океаны, моря, реки, озера), так и искусственным (каналы, водохранилища).



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