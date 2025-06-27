Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что если ваш шампунь — причина зуда и перхоти? Лайфхаки, которые спасут голову
Архитектура, замки и тайны: эта европейская страна дешевле в 3 раза, чем вы ожидали
То, что нашли в желудке марлина, перевернуло представления об океане и его законах
Всё просто: смешайте три ингредиента — и огурцы перестанут болеть и начнут расти в два раза быстрее
Тьма накроет Землю почти на 8 минут: где случится затмение, которого ждали 12 000 лет
Один неожиданный ингредиент делает бабушкины фрикадельки сочнее и вкуснее — вот секрет
Уимблдон впервые пройдет без линейных судей — их заменит новая технология
Декор, книги и воздух: как оформить полки без чувства беспорядка
Закрыть окна за секунду: секретная команда, о которой не знают даже бывалые водители

Дефицит судов, рекордные цены и геополитика: почему 2025 стал годом моря

3:07
Экономика

Мировая судоходная отрасль вступила во вторую половину 2025 года с удивительной устойчивостью. Несмотря на геополитическую нестабильность и экономические риски, стоимость морских активов остаётся высокой, отражая постоянный спрос на современные суда и нехватку новых построек.

Порт
Фото: flickr.com by Nik Cyclist from Bangkok, Thailand, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Порт

По данным VesselsValue, лидером по стоимости флота остаётся Китай — $271 млрд. Это подтверждает его растущую роль как в глобальной торговле, так и в судостроении. Второе место занимает Япония с флотом стоимостью $230 млрд, третье — Греция с $183 млрд. Особенно сильны греки в сегменте танкеров и сухогрузов, где они удерживают ведущие позиции на протяжении многих лет.

На четвёртом месте — США, где флот оценивается в $116,5 млрд. Американское судоходство выделяется своей диверсификацией и сильными позициями в специфических сегментах, в частности в круизной индустрии.

По данным Veson Nautical, круизный сектор остаётся крупнейшей и самой дорогой частью флота США — $60,1 млрд. Главные игроки отрасли, Carnival и Royal Caribbean, базируются в США, что делает страну мировым центром круизной индустрии.

Спрос на круизы резко вырос за последние два года. При этом вторичный рынок судов по-прежнему ограничен из-за последствий пандемии — что, в свою очередь, подняло цены даже на устаревшие лайнеры.

На втором месте по стоимости в США — вспомогательные суда для морской добычи (OSV), на сумму $12,4 млрд. Это самый многочисленный сегмент: 35,5% всех судов американского флота. Далее идут морские буровые установки (MODU) — $11,6 млрд и 90 судов.

Среди танкеров особенно выделяется сделка компании International Seaways, которая приобрела шесть VLCC по 300 тыс. тонн каждый. Общая стоимость танкерного флота — $8,9 млрд. Контейнерные перевозки — ещё один стратегический сегмент: $5,4 млрд и 109 судов. Их стоимость продолжает расти из-за нестабильности в Суэцком канале и Ормузском проливе, что увеличивает продолжительность маршрутов и спрос.

Даже несмотря на коррекцию тарифов, стоимость судов в 2025 году остаётся на высоком уровне. Основные причины — нехватка новых построек, растущий спрос на вторичный рынок и неопределённость, связанная с экологическими нормами.

Особенно заметен рост в оффшорном секторе: поставки PSV за 5 лет превышают средний 10-летний уровень на 163%, AHTS — на 155%. В контейнерном сегменте ставки за 5 лет на 110% выше 10-летнего среднего.

Уточнения

Водный транспорт — вид транспортa, перевозящего грузы и/или пассажиров по водным путям , как естественным (океаны, моря, реки, озера), так и искусственным (каналы, водохранилища).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Домашние животные
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть Аудио 
Неожиданные рецепты из чесночных стрелок: все легко и быстро
Еда и рецепты
Неожиданные рецепты из чесночных стрелок: все легко и быстро Аудио 
Популярное
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть

Оказались лицом к лицу с медведем? Не паниковать — главное. Рассказываем, как вести себя в лесу, чтобы всё закончилось без драм и селфи на грани.

Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека
Их выпустили ради эксперимента — а получили пищевую революцию и экологическую войну
Сводка с фронта: Украина лишилась Шевченковского литиевого меторождения Любовь Степушова Безэкипажные катера против больших мечей: кто выйдет победителем Виктор Пахомов Лариса Садилова раскрывает секреты своих фильмов: что прячется за Огородом и Дочкой капитана Анжела Якубовская
Мелочи в поведении, которые говорят о высоком уровне водительского мастерства
Эти огурцы просят все, кто пробует: закатка, которая стала семейной легендой
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени
Последние материалы
Сидишь и стареешь: зажатость, которой вы не замечаете, сжигает вашу энергию
Ваша собака игнорирует команды: ошибка, которую совершают почти все
Холодные или тёплые: как подать кексы из творога, чтобы удивить гостей
От дачи к миллиону: сколько можно заработать на аренде загородного дома
Тонкие губы не проблема: этот трюк сделает их полнее и выразительнее
Нельзя игнорировать тик века: кажется ерундой, но может быть предупреждением
Юрий Слюсарь: Ростовская область — центр макрорегиона Приазовье
Туристическая ловушка в Европе: признак, по которому вы сразу поймёте — вас хотят обмануть
Слизни больше не появятся: что сыпали на грядки наши бабушки — и всегда оставались с урожаем
Воздух в доме отравлен сильнее, чем с улицы: а этот цветок очищает его за сутки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.