Кредитные карты: 34% россиян используют их без переплат, 7% предпочитают не платить

Анализ, проведенный платформой "Выберу.ру", выявил, что 13% жителей России регулярно сталкиваются с проблемой хронической задолженности, а 21% время от времени попадают в долговую ситуацию.
В то же время, 34% пользователей кредитных карт аккуратно придерживаются сроков беспроцентного периода.
По данным исследования, 32% россиян в принципе не пользуются кредитными картами. В случае возникновения просрочки, 44% стараются погасить долг незамедлительно, 36% — при получении зарплаты, а 7% предпочитают не платить, надеясь на аннулирование долга, сообщает ТАСС.
В то же время, у 24% опрошенных нет никаких долговых обязательств, а 11% вынуждены отдавать на погашение долгов более 60% своих доходов. Только треть (37%) оценивает свою кредитную нагрузку как приемлемую.
В опросе приняли участие 3 000 граждан России. Результаты показали, что большинство респондентов осознанно подходят к использованию кредитных продуктов, однако значительная часть населения испытывает серьезные финансовые затруднения.
Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.
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