Кредитные карты: 34% россиян используют их без переплат, 7% предпочитают не платить

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

Анализ, проведенный платформой "Выберу.ру", выявил, что 13% жителей России регулярно сталкиваются с проблемой хронической задолженности, а 21% время от времени попадают в долговую ситуацию.

Фото: www.freepik.com by wayhomestudio is licensed under Free More info Кредитка

В то же время, 34% пользователей кредитных карт аккуратно придерживаются сроков беспроцентного периода.

По данным исследования, 32% россиян в принципе не пользуются кредитными картами. В случае возникновения просрочки, 44% стараются погасить долг незамедлительно, 36% — при получении зарплаты, а 7% предпочитают не платить, надеясь на аннулирование долга, сообщает ТАСС.

В то же время, у 24% опрошенных нет никаких долговых обязательств, а 11% вынуждены отдавать на погашение долгов более 60% своих доходов. Только треть (37%) оценивает свою кредитную нагрузку как приемлемую.

В опросе приняли участие 3 000 граждан России. Результаты показали, что большинство респондентов осознанно подходят к использованию кредитных продуктов, однако значительная часть населения испытывает серьезные финансовые затруднения.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.





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