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Платина бьёт рекорды: пик цен за последние 11 лет

2:03
Экономика

Стоимость платины достигла пиковых значений за последние почти 11 лет. В четверг, 26 июня, сентябрьские контракты на платину на торгах в Нью-Йорке продемонстрировали рост на 6,76%, достигнув максимальной отметки в $1419,7 за унцию. Подобные цены на платину наблюдались 2 сентября 2014 года.

платина
Фото: GPT-4.0 mini is licensed under Free More info
платина

Вместе с платиной, цены на палладий также обновили годовой максимум. Сентябрьские фьючерсы на палладий увеличились на 5,9%, достигнув в пике $1130,5 за тройскую унцию. Согласно данным Trading View, последний раз такие показатели палладия фиксировались в ноябре 2024 года.

По словам аналитика Global X ETFs Джастина Лина, палладий и платина тесно взаимосвязаны, так как могут использоваться как альтернативы друг другу в автомобильных катализаторах, в зависимости от их относительной стоимости. Поэтому, можно ожидать положительной динамики цен на палладий, обусловленной ростом стоимости платины.

Аналитик "Т-Инвестиций" Ахмед Алиев полагает, что палладий продолжит следовать за платиной, учитывая возможность замены одного металла другим в автокатализаторах.

На фоне подорожания палладия и платины увеличилась стоимость акций российской компании "Норникель", лидирующего мирового производителя этих металлов. К 14:50 мск акции компании выросли на 2%, достигнув ₽109,08 за акцию.

Алиев также прогнозирует, что дальнейшее повышение котировок палладия благоприятно скажется на прибыли "Норникеля". По оценкам "Т-Инвестиций", доля этого металла составляет более 20% выручки компании, пишет РБК.

Уточнения

Простое вещество платина — блестящий и очень тяжёлый благородный металл серебристо-белого цвета.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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