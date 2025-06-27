Платина бьёт рекорды: пик цен за последние 11 лет

2:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Стоимость платины достигла пиковых значений за последние почти 11 лет. В четверг, 26 июня, сентябрьские контракты на платину на торгах в Нью-Йорке продемонстрировали рост на 6,76%, достигнув максимальной отметки в $1419,7 за унцию. Подобные цены на платину наблюдались 2 сентября 2014 года.

Фото: GPT-4.0 mini is licensed under Free More info платина

Вместе с платиной, цены на палладий также обновили годовой максимум. Сентябрьские фьючерсы на палладий увеличились на 5,9%, достигнув в пике $1130,5 за тройскую унцию. Согласно данным Trading View, последний раз такие показатели палладия фиксировались в ноябре 2024 года.

По словам аналитика Global X ETFs Джастина Лина, палладий и платина тесно взаимосвязаны, так как могут использоваться как альтернативы друг другу в автомобильных катализаторах, в зависимости от их относительной стоимости. Поэтому, можно ожидать положительной динамики цен на палладий, обусловленной ростом стоимости платины.

Аналитик "Т-Инвестиций" Ахмед Алиев полагает, что палладий продолжит следовать за платиной, учитывая возможность замены одного металла другим в автокатализаторах.

На фоне подорожания палладия и платины увеличилась стоимость акций российской компании "Норникель", лидирующего мирового производителя этих металлов. К 14:50 мск акции компании выросли на 2%, достигнув ₽109,08 за акцию.

Алиев также прогнозирует, что дальнейшее повышение котировок палладия благоприятно скажется на прибыли "Норникеля". По оценкам "Т-Инвестиций", доля этого металла составляет более 20% выручки компании, пишет РБК.

Уточнения

Простое вещество платина — блестящий и очень тяжёлый благородный металл серебристо-белого цвета.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.