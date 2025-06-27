Путин раскрыл секрет: как замороженные золотовалютные резервы России помогли мировой экономике

1:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент России Владимир Путин, выступая на Евразийском экономическом форуме, отметил, что предпринимаемые Западом попытки завладеть российскими золотовалютными резервами стимулируют переход к более регионализированным платежным системам.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Акции

По сообщению пресс-службы Кремля, он считает, что это может оказать положительное влияние на глобальную экономику в целом.

Ранее представители российского МИДа подчеркнули, что швейцарское руководство не имеет законных оснований для конфискации российских активов, оцениваемых в 740 миллиардов рублей. В ведомстве уточнили, что средства Центрального банка находятся на счетах в частных финансовых учреждениях, а не в центральном депозитарии Швейцарии, что ограничивает возможности властей по управлению доходами от этих активов.

Параллельно с этим Карин Кнайсль, экс-глава МИД Австрии и руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ, в рамках Петербургского международного экономического форума заявила о необходимости извинений и выплаты компенсаций России со стороны западных стран, заморозивших российские активы. Она считает, что только после искупления вины сотрудничество с этими государствами станет возможным, так как их репутация понесла значительный ущерб, согласно РБК.

Уточнения

Золотовалютные резервы — государственные высоколиквидные активы, находящиеся под контролем государственных органов денежно-кредитного регулирования. Состоят из монетарного золота, средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования и резервной позиции в МВФ.





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