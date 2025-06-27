Причина роста нефтяных цен раскрыта: рынок в напряжении

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цены на нефть неожиданно выросли, продолжив рост с предыдущей сессии.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Рост нефти

Причина — более резкое, чем ожидалось, сокращение запасов сырой нефти в США, что указывает на устойчивый спрос. Общая нестабильность на Ближнем Востоке держит инвесторов "в тонусе".

Фьючерсы на нефть Brent подорожали на 0,2% до $67,83 за баррель, американская нефть — на 0,3% до $65,12.

После объявления перемирия во вторник цены кратко снизились до минимумов с начала июня. Ранее они достигали пятимесячных максимумов после ударов США по иранским ядерным объектам, передает actualno.

Ранее сообщалось, что экспорт редкоземельных металлов из Китая в западные страны по-прежнему сталкивается с серьезными трудностями, несмотря на недавнее соглашение между Китаем и США об ослаблении ограничений.

Компании из Европы и Северной Америки жалуются на задержки, отказы и бюрократические сложности при получении разрешений.

Уточнения

Фью́черс (от англ. futures contract или англ. futures, фьючерсный контракт или фьючерсный договор) — производный финансовый инструмент (договор) на бирже купли-продажи базового актива (товара, ценной бумаги и т. д.), при заключении которого стороны (продавец и покупатель) договариваются только о цене и сроке поставки.



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