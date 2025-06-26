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Лицензии на редкоземельные металлы: Китай усложняет правила, Запад теряет терпение — что происходит

2:24
Экономика

Экспорт редкоземельных металлов из Китая в западные страны по-прежнему сталкивается с серьезными трудностями, несмотря на недавнее соглашение между Китаем и США об ослаблении ограничений.

Добыча руды
Фото: commons.wikimedia.org by Vtornet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Добыча руды

Компании из Европы и Северной Америки жалуются на задержки, отказы и бюрократические сложности при получении разрешений, из-за чего могут возобновиться торговые трения между Вашингтоном и Пекином.

Производители зависят от этих элементов для автомобилей, электроники и обороны, но получают лишь минимальные поставки и не могут планировать будущее.

Процедуры оформления разрешений затягиваются на недели и часто завершаются отказом. Некоторые фирмы вынуждены использовать дорогие авиаперевозки, чтобы не останавливать производство, другие пытаются заменить редкоземельные металлы менее эффективными альтернативами.

Ограничения были введены Китаем в апреле 2025 года после установления США высоких пошлин на китайскую продукцию. Китай объяснил меры необходимостью контроля стратегически важных материалов, но фактически оставил за собой право ограничивать поставки по своему усмотрению. На Китай приходится около 90% мирового производства мощных редкоземельных магнитов.

Несмотря на обещания ускорить выдачу лицензий, компании жалуются на усложненные проверки, требующие раскрытия конфиденциальной информации, что вызывает опасения по поводу защиты интеллектуальной собственности. Многие заявки задерживаются или отклоняются, вынуждая фирмы подавать их заново и ждать по 45 дней.

Промышленность Германии уже призывает власти страны давить на Китай для ускорения разрешений, поскольку текущие барьеры мешают планированию и угрожают производству. Эксперты отмечают, что ограничения, хотя формально и приостановлены, на практике сохраняются, и процесс лицензирования остается тяжелым и бюрократичным.

Некоторые китайские производители сотрудничают с зарубежными клиентами, предлагая менее мощные металлы или разрабатывая альтернативные технологии, однако для многих отраслей замена редкоземельных элементов невозможна из-за их уникальных свойств, передает infobae.

Уточнения

Редкоземе́льные элеме́нты (Редкие земли; аббр. РЗЭ, англ. TR, REE, REM) — группа из 17 элементов, включающая скандий, иттрий и лантаноиды (лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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