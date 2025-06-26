Увольнения на заводе и конец эпохи F-16 Fighting Falcon: 180 сотрудников лишатся работы

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Lockheed Martin 20 июня объявила о сокращении 10% сотрудников на своем заводе в Гринвилле (Южная Каролина, США).

Фото: defense.gov by Грег Л. Дэвис, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Два истребителя F-16 Fighting Falcons ВВС США

Причиной стало решение ВВС США не продлевать контракт на обслуживание и ремонт истребителей F-16 на сумму $900 миллионов, который завершился в апреле 2025 года.

Завод в Гринвилле специализируется на производстве, сборке, модификации и техническом обслуживании F-16 Fighting Falcon, а также других военных и гражданских самолетов. Общий экономический вклад компании в экономику штата Южная Каролина превышает $1,3 миллиарда и включает сотрудничество с почти 200 местными поставщиками.

Lockheed Martin отметила, что сокращение персонала — трудное решение, принятое для сохранения конкурентоспособности и удовлетворения требований клиентов. Компания обещает поддержать уволенных сотрудников через услуги по трудоустройству и консультации по карьере. Ожидается, что под сокращение попадут около 180 человек, передает eu. greenvilleonline

Уточнения

Ю́жная Кароли́на (англ. South Carolina, МФА: ) — штат на юго-востоке США, один из так называемых Южно-Атлантических штатов. Назван в честь английского короля Карла I.





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