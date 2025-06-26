Опасные вещества в продуктах из Болгарии: что скрывали проверки

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

В апреле 2025 года европейская система быстрого оповещения о продуктах питания (RASFF) зафиксировала несколько случаев с опасными веществами в продуктах, произведенных в Болгарии.

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Обнаружен свинец в замороженном фазаньем филе, афлатоксин B1 в подсолнечных семечках и повышенное содержание мелатонина в пищевой добавке.

По данным Болгарского агентства по безопасности пищевых продуктов (БАБХ), мясо фазана было импортировано из Чехии и только транзитировало через Болгарию. Партия семечек, на которую поступил сигнал, не совпадает с той, что проверялась в Болгарии и показала нормальные результаты. Добавка с мелатонином — американского происхождения, не продавалась в Болгарии с 2022 года.

Несмотря на это, возникают вопросы о своевременности и эффективности контроля: почему опасные продукты выявляются с задержкой и насколько прозрачна система информирования?

БАБХ утверждает, что реагирует быстро и предупреждения не задерживаются, но отсутствие полной публичной информации затрудняет потребителям оценку рисков и снижает уровень доверия, передает frognews

Уточнения

Мелатонин как антиоксидант оберегает растительные продукты от перекисного окисления, тем самым улучшая их качество и продлевая их срок годности. Так, введение мелатонина в овощи и фрукты продлевает срок их хранения.





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