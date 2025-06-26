Кредитная пауза: Украина ищет пути избежать выплат по долгу перед Китаем

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Киеве планируют реорганизацию кредита, который Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) получила в 2012 году от Экспортно-импортного банка Китая под государственные гарантии, пишет EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Bestabo Comparateur, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ кредит

Об этом сообщается в проекте изменений в госбюджет на 2025 год, опубликованном депутатом Верховной рады Ярославом Железняком.

Кабинет министров Украины попросит Верховную Раду дать ему право временно приостановить платежи по этому кредиту, погашение которого запланировано на 2030 год. Власти рассчитывают, что это позволит начать переговоры с китайским банком о более выгодных условиях погашения задолженности.

В 2012 году ГПЗКУ заключила договор с Экспортно-импортным банком Китая на сумму 1,5 миллиарда долларов США для закупки зерна с целью его экспорта в рамках торговых соглашений с КНР. Из-за финансовых проблем ГПЗКУ бремя погашения кредита легло на государство, которое выступило в роли гаранта.

Уточнения

Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.



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