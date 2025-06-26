Капитализм или социализм — Индия или Китай: кто победил в борьбе за благополучие граждан

3:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Как выбор социально-экономической системы Китая и Индии отразился на уровне жизни их граждан? Численность населения Индии составляет около 1,46 млрд человек, а Китая — 1,42 млрд.

Фото: chadgpt is licensed under Free More info Китай или Индия

Обе страны расположены в Азии, имеют общую границу протяженностью более 3 тыс. км и обладают выходом к морю. Природные условия также схожи: горы, равнины, пустыни и тропические леса встречаются в обеих странах. Они богаты углем, железной рудой, редкоземельными металлами, водными ресурсами и сельскохозяйственными угодьями.

Индия (1947) выбрала путь либеральной демократии и капитализма, а Китай (1949) — социалистический путь под руководством коммунистической партии.

Сравним основные экономические и социальные показатели. ВВП по ППС: Индия — 17,65 трлн долл., Китай — 40,72 трлн долл. ВВП по ППС на душу населения: Индия — 12,13 тыс. долл., Китай — 28,98 тыс. долл.

Доля в мировом промышленном производстве: Индия — 2,87%, Китай — 31,63%. Ежегодная установка промышленных роботов: Индия — 8,5 тыс., Китай — 276,3 тыс. Доля населения, занятого в сельском хозяйстве: Индия — 42,9%, Китай — 22,6%. Доля городского населения: Индия — 36,4%, Китай — 64,6%.

Средняя зарплата после уплаты налогов: Индия — 569 долл., Китай — 1069 долл. Минимальная зарплата: Индия — 56 долл., Китай — 272 долл. Медианный доход в день: Индия — 3,89 долл., Китай — 10,72 долл. Индекс многомерной бедности: Индия — 16,4%, Китай — 3,9%. За чертой бедности: Индия — 12,9%, Китай — 0,1%.

Младенческая смертность: Индия — 21,7 на 1000, Китай — 6 на 1000. Расходы на здравоохранение: Индия — 3,31% от ВВП, Китай — 5,37% от ВВП. Уровень развития науки: Индия — 1 783 балла, Китай — 32 121 балл. Уровень грамотности: Индия — 77%, Китай — 97%. Индекс преступности: Индия — 44,3, Китай — 24. Ожидаемая продолжительность жизни: Индия — 72,2 года, Китай — 78 лет.

Несмотря на схожие стартовые условия, экономические и социальные результаты оказались разными. В Китае, несмотря на социальное неравенство, достигнуты значительные успехи. Даже "социализм с китайской спецификой" демонстрирует превосходство над капиталистической моделью Индии, передает ТГ-канал "Победа".

Уточнения

Валово́й вну́тренний проду́кт (англ. gross domestic product), общепринятое сокращение — ВВП (англ. GDP) — макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть не предназначенных для использования в производстве или дальнейшей перепродажи), произведённых за оговорённый период во всех отраслях экономики на территории конкретного государства вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.



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