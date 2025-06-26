В Ростовской области снова зафиксирован рост цен на бензин. Согласно данным Росстата на 23 июня, в среднем стоимость топлива в регионе поднялась на 11 копеек — до 61,29 рубля за литр. Это чуть ниже, чем в целом по Южному федеральному округу, где литр в среднем стоит 61,70 рубля.
Наиболее заметное подорожание зафиксировано на самые популярные марки:
Самым дорогим остаётся АИ-98 и выше — за литр в регионе просят 82,24 рубля, что на 14 копеек больше, чем неделей ранее. В среднем по округу цена ещё выше — 84,58 рубля, пишет rostovgazeta.ru.
Цены на дизельное топливо изменились минимально: прибавка всего 1 копейка. Теперь литр стоит 66,72 рубля, в то время как в ЮФО — около 68,27 рубля.
Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей). Плотность около 0,71…0,76 г/см³. Теплотворная способность около 10 600 ккал/кг (44,4 МДж/кг, 32,7 МДж/литр).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Золотовалютные резервы России достигли рекордного значения, говорится в материале немецкого издания Berliner Zeitung.