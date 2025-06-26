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Рекордные 82 рубля за литр: в Ростовской области стремительно дорожает бензин

Экономика

В Ростовской области снова зафиксирован рост цен на бензин. Согласно данным Росстата на 23 июня, в среднем стоимость топлива в регионе поднялась на 11 копеек — до 61,29 рубля за литр. Это чуть ниже, чем в целом по Южному федеральному округу, где литр в среднем стоит 61,70 рубля.

АЗС
Фото: Freepik by Designed by Freepik
АЗС

Наиболее заметное подорожание зафиксировано на самые популярные марки:

  • АИ-92 прибавил 10 копеек и теперь стоит 57,05 рубля (в среднем по ЮФО — 57,86 рубля).
  • АИ-95 вырос в цене на 11 копеек, достигнув 63,46 рубля (в ЮФО — 64,16 рубля).

Самым дорогим остаётся АИ-98 и выше — за литр в регионе просят 82,24 рубля, что на 14 копеек больше, чем неделей ранее. В среднем по округу цена ещё выше — 84,58 рубля, пишет rostovgazeta.ru.

Цены на дизельное топливо изменились минимально: прибавка всего 1 копейка. Теперь литр стоит 66,72 рубля, в то время как в ЮФО — около 68,27 рубля.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей). Плотность около 0,71…0,76 г/см³. Теплотворная способность около 10 600 ккал/кг (44,4 МДж/кг, 32,7 МДж/литр).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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