Вот куда вложить миллион, чтобы капало каждый день — тайна прибыльного выбора

1:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Финансисты Владимир Брагин и Константин Ордов в интервью Pravda. Ru советуют, куда вложить накопления. Пусть и небольшие. К примеру, миллион рублей. Так, чтобы риски были минимальными, а копеечка сверху набегала. Как сориентироваться в мире финансов и не попасться на удочку мошенников? Эксперты рекомендуют рассмотреть два варианта выгодных вложений денег.

Фото: wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Деньги

"Просто денежный рынок — деньги размещают на рынке, и доходность ежедневно капает по текущей плюс-минус ключевой ставке ЦБ. Либо можно взять чуть более рискованный инструмент — фонд, который инвестирует в корпоративные облигации с плавающим купоном. Плюс фонда в том, что там не одна бумага, а их много. Поэтому, если что-то происходит с этой бумагой, не смертельно, а доходность там выше, чем по ключевой ставке.", — рассказал директор по анализу финансовых рынков и макроэкономике УК "Альфа Капитал" Владимир Брагин.

Директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов считает, что хранить даже небольшие сбережения под матрасом, как в 90-ые годы, сейчас не лучший вариант. Для вложений в золото и недвижимость небольших сбережений не хватит. Идите в банк, советует финансист.

"У нас остаётся самый на сегодняшний день надёжный и доходный способ — это депозиты банковские. Сегодня проценты на зависть. Никогда таких не было. Там можно и 20%, и выше процентов найти, с высокой вероятностью этот депозит будет открыт на квартал, максимум на полгода. И каждый квартал перекладывать эти средства, исходя из новых условий. Всегда вы можете их снять, деньги находятся в доступе", — порекомендовал эксперт.

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