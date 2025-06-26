Доллар ещё больше теряет позиции: Трамп готовит замену главе ФРС

Курс доллара упал до минимальных значений последних трех лет после появления информации о том, что Дональд Трамп рассматривает вариант преждевременного объявления о замене действующего председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.
Президент Соединенных Штатов неоднократно выражал своё несогласие с политикой Пауэлла, критикуя его за недостаточно быстрое снижение процентных ставок и назвав его "совершенно недальновидным" в недавнем выступлении.
Срок полномочий Пауэлла истекает через 11 месяцев, в мае следующего года, и, как правило, о преемнике объявляют за несколько месяцев до этого.
Однако, по данным Wall Street Journal, Трамп размышляет о том, чтобы назвать и утвердить нового главу ФРС уже в сентябре или октябре, что спровоцировало снижение курса доллара на 0,5% по отношению к другим валютам, до самого низкого уровня с начала весны 2022 года.
Согласно WSJ, объявление о преемнике может быть сделано уже этим летом, учитывая растущее недовольство Трампа Пауэллом и нежелание ФРС следовать его настоятельным просьбам о снижении процентных ставок.
Досрочное объявление о назначении нового председателя ФРС может позволить избраннику Трампа повлиять на ожидания относительно будущих процентных ставок, что потенциально затруднит работу Пауэлла в последние месяцы его пребывания в должности.
Трамп неоднократно демонстрировал своё пренебрежение к Пауэллу, критикуя его перед последним решением центрального банка по процентным ставкам, которые остались неизменными.
На пресс-конференции в рамках саммита НАТО президент заявил, что уже определился с кандидатурой из трех-четырех претендентов, отвечая на вопросы журналистов о преемнике Пауэлла.
Среди рассматриваемых кандидатур, по сообщениям, значатся бывший глава ФРС Кевин Уорш, директор Национального экономического совета Кевин Хассетт, а также министр финансов США Скотт Бессинт.
Федера́льная резе́рвная систе́ма (Federal Reserve System, ФРС, Федеральный резерв, the Fed) — специально созданное 23 декабря 1913 года независимое федеральное агентство для выполнения функций центрального банка и осуществления централизованного контроля над коммерческой банковской системой Соединённых Штатов Америки.
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