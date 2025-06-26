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Доллар ещё больше теряет позиции: Трамп готовит замену главе ФРС

2:09
Экономика

Курс доллара упал до минимальных значений последних трех лет после появления информации о том, что Дональд Трамп рассматривает вариант преждевременного объявления о замене действующего председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

трамп
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
трамп

Президент Соединенных Штатов неоднократно выражал своё несогласие с политикой Пауэлла, критикуя его за недостаточно быстрое снижение процентных ставок и назвав его "совершенно недальновидным" в недавнем выступлении.

Срок полномочий Пауэлла истекает через 11 месяцев, в мае следующего года, и, как правило, о преемнике объявляют за несколько месяцев до этого.

Однако, по данным Wall Street Journal, Трамп размышляет о том, чтобы назвать и утвердить нового главу ФРС уже в сентябре или октябре, что спровоцировало снижение курса доллара на 0,5% по отношению к другим валютам, до самого низкого уровня с начала весны 2022 года.

Согласно WSJ, объявление о преемнике может быть сделано уже этим летом, учитывая растущее недовольство Трампа Пауэллом и нежелание ФРС следовать его настоятельным просьбам о снижении процентных ставок.

Досрочное объявление о назначении нового председателя ФРС может позволить избраннику Трампа повлиять на ожидания относительно будущих процентных ставок, что потенциально затруднит работу Пауэлла в последние месяцы его пребывания в должности.

Трамп неоднократно демонстрировал своё пренебрежение к Пауэллу, критикуя его перед последним решением центрального банка по процентным ставкам, которые остались неизменными.

На пресс-конференции в рамках саммита НАТО президент заявил, что уже определился с кандидатурой из трех-четырех претендентов, отвечая на вопросы журналистов о преемнике Пауэлла.

Среди рассматриваемых кандидатур, по сообщениям, значатся бывший глава ФРС Кевин Уорш, директор Национального экономического совета Кевин Хассетт, а также министр финансов США Скотт Бессинт.

Уточнения

Федера́льная резе́рвная систе́ма (Federal Reserve System, ФРС, Федеральный резерв, the Fed) — специально созданное 23 декабря 1913 года независимое федеральное агентство для выполнения функций центрального банка и осуществления централизованного контроля над коммерческой банковской системой Соединённых Штатов Америки.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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