Камчатский прорыв: как ИИ изменил подсчёт нерки

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

На реке Озерная (Камчатка) проводятся экспериментальные научно-исследовательские работы по автоматизации оценки численности производителей нерки с помощью компьютерного зрения.

Фото: commons.wikimedia.org by Rost.galis, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Камчатка

Эксперимент проходит на рыбоучетном заграждении (РУЗ) в истоке реки Озерной, в озере Курильском, как сообщили в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Учет нерки на этом научном наблюдательном пункте ведется уже более 80 лет. Ранее использовался только визуальный учет, но с 2021 года начали собирать фото и видеоизображения нерки, проходящей через пропускные окна РУЗ.

В 2024 году, благодаря обработке данных с помощью машинного обучения и искусственных нейронных сетей, был разработан алгоритм для идентификации и подсчета рыб. Внедрение нейросети для обработки изображений с видеокамер позволит автоматизировать процесс, исключив человеческий фактор и возможные субъективные ошибки, как отметили в ВНИРО, сообщает Fishnews.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт или ИИ (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.