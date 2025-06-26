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Миронов предложил радикальные меры борьбы с инфляцией: что скрывается за снижением НДС

1:04
Экономика

Сергей Миронов, лидер партии "Справедливая Россия — За правду", высказался о необходимости ограничения торговой наценки на социально значимые продукты.

в магазине
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
в магазине

Он предложил установить потолок в 15% на торговую надбавку при первой закупке товаров из списка необходимых для ежедневного потребления, передает ТАСС.

Кроме того, Миронов считает важным снизить НДС на продукты питания с 10% до 5%. Он уверен, что эти меры помогут снизить инфляцию.

Депутат также отметил, что для сдерживания роста цен необходимо уменьшение ключевой ставки Центрального банка, и это снижение должно быть значительным — как минимум на 5%.

На пленарной сессии Петербургского международного экономического форума президент РФ Владимир Путин сообщил, что ожидает инфляцию в России по итогам года на уровне около 7%. Он также упомянул, что на 16 июня годовая инфляция составила 9,6%.

Уточнения

Ключевая ставка Банка России — основной инструмент денежно-кредитной политики Банка России.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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