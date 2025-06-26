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Грунты против бетона? Почему в России не строят дороги по американским стандартам

1:16
Экономика

Михаил Блинкин, научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики, профессор Высшей школы экономики, объяснил, почему в России почти нет дорог с бетонным покрытием, в отличие от США, стран Европы и Южной Америки, где это является приоритетом. 

трасса М-11
Фото: commons.wikimedia.org by Marcela (talk) is licensed under GNU Free Documentation License
трасса М-11

В России, особенно на Русской равнине, преобладают тяжелые водонасыщенные грунты. На таких участках строительство бетонных дорог нецелесообразно, отметил Блинкин в интервью Pravda. Ru. А в регионах с каменистыми и сухими грунтами, как в Техасе или Мексике, это возможно, эффективно.

По словам эксперта, выбор типа покрытия дороги зависит от геологии грунтов, а не от политических или социальных факторов. Собеседник подчеркнул, что это чисто технический вопрос. На участках, где грунты позволяют, можно использовать цементобетон, а в других местах — асфальтобетон. Например, в проекте обхода Адлера Блинкин не согласился бы на укладку цементобетона.

При проектировании новых дорог необходимо обследовать грунты, чтобы определить, какой тип покрытия будет наиболее подходящим, заключил эксперт.

Уточнения

Грунт — любая горная порода, почва, осадок и техногенные минеральные образования, рассматриваемые как многокомпонентные динамичные системы и часть геологической среды, изучаемые в связи с инженерно-хозяйственной деятельностью.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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