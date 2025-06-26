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Дан прогноз для кофеманов: падение цен не за горами

1:21
Экономика

Мировые цены на кофе могут продемонстрировать падение в пределах 10-20% до конца текущего года, если благоприятные погодные условия в Бразилии, ключевом производителе кофейных зерен, сохранятся.

Зерна кофе
Фото: commons.wikimedia.org by Theo Crazzolara, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Зерна кофе

Такой прогноз озвучил аналитик фондового рынка из компании "Гарда Капитал" Кирилл Селезнев.

По его словам, если оптимистичные ожидания относительно урожая не будут омрачены климатическими аномалиями, стоимость кофе продолжит снижаться. В частности, он допускает снижение цен на 10-20% до конца года. Селезнев предполагает, что к концу года цена за тонну арабики может опуститься ниже отметки в 6000 долларов, а робусты — до 3000 долларов или даже ниже.

На бирже ICE уже зафиксировано снижение цен на арабику на 4.7%, до 6856 долларов за тонну — минимального значения с декабря 2024 года. Аналогичная тенденция наблюдается и в отношении робусты, цена которой снизилась на 5.63% до 3634 долларов за тонну, достигнув самой низкой отметки с мая 2024 года, согласно РИА Новости.

Уточнения

Кофе канефора (лат. Coffea canephora) — вид растений из рода Кофе (Coffea) семейства Мареновые.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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