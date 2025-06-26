Минус для молодых, плюс для старших: как налоговая реформа США разделит поколения

1:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Независимые эксперты утверждают, что масштабное снижение налогов, инициированное президентом Дональдом Трампом, фактически приведет к перераспределению финансовых ресурсов от молодого поколения американцев к старшему.

Фото: commons.wikimedia.org by Dustin M. Lemelin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Офис

Несмотря на предусмотренные в законопроекте налоговые послабления для молодых семей, родителей с детьми, учащихся частных учебных заведений и других представителей молодежи, эти преимущества будут нивелированы колоссальным ростом государственного долга, который, по мнению аналитиков, может замедлить экономическое развитие в перспективе и обременить будущее поколение повышенными налогами и ипотечными выплатами.

"Будущие поколения останутся в проигрыше", — подчеркнул Кент Сметтерс, руководитель Бюджетной модели Пенсильванского университета.

Согласно данным непартийной исследовательской организации, среднестатистический 40-летний американец потеряет около 7500 долларов за свою жизнь в случае принятия данного законопроекта. В то же время, 70-летний гражданин с аналогичным уровнем дохода, наоборот, получит выгоду в размере 17 500 долларов.

Подобное неравенство обусловлено рядом факторов. Молодые работники, как правило, получающие меньшую заработную плату, не смогут в полной мере воспользоваться преимуществами снижения подоходного налога, в отличие от тех, кто находится на пике своей карьеры. Кроме того, они в большей степени подвержены риску сокращения финансирования студенческой помощи и программы медицинского страхования Medicaid.

Однако, по мнению аналитиков, ключевым фактором является увеличение государственного долга на 3 триллиона долларов, что приведет к росту процентных ставок и увеличению доли бюджета, направляемой на обслуживание долга, а не на другие цели, согласно Fast Company.

Уточнения

Государственный долг США (англ. The United States government debt) — задолженность федерального правительства США перед своими кредиторами.





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