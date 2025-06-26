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Джойстики, экраны и никакого риска: как теперь выглядит шахта

1:39
Экономика

Каждое утро Моника Кюрё садится за рабочее место, которое выглядит как геймерский рай — пара огромных изогнутых мониторов и два джойстика. Только вот она не играет: с помощью этих джойстиков она управляет тяжёлой горной техникой. И делает это, не покидая офиса.

Симуляция шахты
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Симуляция шахты

Моника — удалённый оператор на горнодобывающем предприятии LKAB в Швеции. Её работа — не просто новинка: это шаг в будущее всей индустрии, где человек и техника действуют в тандеме, но на безопасном расстоянии.

Машинист, которому не нужно идти в шахту

Опасная профессия меняет облик. Теперь, чтобы "пойти в шахту", не нужно надевать каску и спускаться вглубь земли. Современные технологии позволяют управлять мощной техникой дистанционно, снижая риски и делая условия труда комфортнее.

Такую трансформацию подхватывают разные отрасли, но особенно активно — горнодобывающая. И это не эксперимент. Компании вроде Immersive Technologies внедряют симуляторы, с помощью которых операторы оттачивают навыки в условиях, максимально приближенных к реальности — без угрозы для жизни.

С джойстиком в руке и полной безопасностью

"Они выглядят как устройства для видеоигр, но управляют реальной техникой", — описывают специалисты рабочие станции операторов.

Удалённое управление становится всё более привычным. Экскаваторы и подъёмные краны, как в компьютерной игре, но на самом деле — под контролем профессионала, находящегося в сотнях километров от объекта.

Уточнения

Джо́йстик (англ. joystick, дословно "палочка радости") — устройство ввода информации в персональный компьютер, которое представляет собой качающуюся в двух плоскостях вертикальную ручку.

Дистанционное управление (ДУ) — передача управляющего воздействия (сигнала) от оператора к объекту управления, находящемуся на расстоянии, из-за невозможности передать сигнал напрямую, если объект движется, находится на значительном расстоянии или в агрессивной среде и тому подобное.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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