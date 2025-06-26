Экономика США замедляется, инфляция растёт: что говорят эксперты

2:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Торстен Слёк, ведущий экономист Apollo Global Management, выражает обеспокоенность по поводу того, что экономика США приближается к стагфляции — неблагоприятной ситуации, характеризующейся замедлением экономического роста на фоне устойчиво высокой инфляции.

Фото: unsplash.com by Jakub Żerdzicki is licensed under Free to use under the Unsplash License Экономика

По мнению экспертов, стагфляция представляет собой более сложную задачу для политиков, чем обычная рецессия, поскольку высокая инфляция ограничивает возможности Федеральной резервной системы по снижению процентных ставок для стимулирования экономики, согласно Business Insider.

Слёк указывает, что катализатором данной ситуации стали тарифы, введенные президентом Дональдом Трампом.

"Повышение тарифов, как правило, оказывает стагфляционное воздействие, увеличивая риск экономического спада и одновременно подталкивая цены вверх", — отмечает Слёк.

Слёк прогнозирует следующие тенденции для экономики США:

Замедление роста ВВП более чем вдвое по сравнению с пиковым значением прошлого года, ориентировочно до 1,2% в 2025 году. По данным Бюро экономического анализа, в первом квартале 2025 года ВВП снизился на 0,3%, что является первым сокращением экономики США с 2022 года.

Инфляция останется выше среднего уровня в 2025 году, предположительно около 3% к концу года.

Рост безработицы будет продолжаться как минимум в течение следующих 18 месяцев. По оценкам Apollo, уровень безработицы может вырасти с текущих 4,2% до 4,4% в 2025 году и до 5% или выше в 2026 году.

Сохраняется риск рецессии, которая может начаться уже этим летом. Apollo оценивает вероятность рецессии в ближайшие 12 месяцев в 25%. Слёк также отмечает, что введенные Трампом тарифы могут спровоцировать "добровольную торговую рецессию".

Уточнения

Тари́ф (от араб. تعريف‎ — «определение») или устар. та́кса (от нем. Тахе ← лат. taxare — «оценивать») — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.