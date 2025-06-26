Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сорняки исчезли сами — без тяпки, без химии, без усилий: что нужно положить на грядки
Дан прогноз для кофеманов: падение цен не за горами
Минус жир, плюс рельеф: как тренироваться, чтобы тело выглядело мощно
Два отличных способа избавиться от известкового налёта на кране — легко и быстро
Летняя мода без компромиссов: стиль и забота о теле для уверенности и комфорта каждый день
Коржики получатся невероятно ароматными, если добавить всего одну ложку этого продукта
Необычный взгляд на город: где полетать над Манхэттеном, не отрываясь от земли
Корм вызывает зависимость, а вы этого не замечаете — в миске химия, а не забота
Англия побила всемирный рекорд в тестовых матчах по крикету, одержав победу над Индией в последний день

Экономика США замедляется, инфляция растёт: что говорят эксперты

2:12
Экономика

Торстен Слёк, ведущий экономист Apollo Global Management, выражает обеспокоенность по поводу того, что экономика США приближается к стагфляции — неблагоприятной ситуации, характеризующейся замедлением экономического роста на фоне устойчиво высокой инфляции.

Экономика
Фото: unsplash.com by Jakub Żerdzicki is licensed under Free to use under the Unsplash License
Экономика

По мнению экспертов, стагфляция представляет собой более сложную задачу для политиков, чем обычная рецессия, поскольку высокая инфляция ограничивает возможности Федеральной резервной системы по снижению процентных ставок для стимулирования экономики, согласно Business Insider.

Слёк указывает, что катализатором данной ситуации стали тарифы, введенные президентом Дональдом Трампом.

"Повышение тарифов, как правило, оказывает стагфляционное воздействие, увеличивая риск экономического спада и одновременно подталкивая цены вверх", — отмечает Слёк.

Слёк прогнозирует следующие тенденции для экономики США:

  • Замедление роста ВВП более чем вдвое по сравнению с пиковым значением прошлого года, ориентировочно до 1,2% в 2025 году. По данным Бюро экономического анализа, в первом квартале 2025 года ВВП снизился на 0,3%, что является первым сокращением экономики США с 2022 года.
  • Инфляция останется выше среднего уровня в 2025 году, предположительно около 3% к концу года.
  • Рост безработицы будет продолжаться как минимум в течение следующих 18 месяцев. По оценкам Apollo, уровень безработицы может вырасти с текущих 4,2% до 4,4% в 2025 году и до 5% или выше в 2026 году.
  • Сохраняется риск рецессии, которая может начаться уже этим летом. Apollo оценивает вероятность рецессии в ближайшие 12 месяцев в 25%. Слёк также отмечает, что введенные Трампом тарифы могут спровоцировать "добровольную торговую рецессию".

Уточнения

Тари́ф (от араб. تعريف‎ — «определение») или устар. та́кса (от нем. Тахе ← лат. taxare — «оценивать») — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Оса может убить питомца за 10 минут: что делать сразу после укуса
Домашние животные
Оса может убить питомца за 10 минут: что делать сразу после укуса Аудио 
Было пять великих вымираний — шестое началось незаметно, и виновник уже известен
Наука и техника
Было пять великих вымираний — шестое началось незаметно, и виновник уже известен
В Германии поражены: ставка России на золото сработала
Экономика и бизнес
В Германии поражены: ставка России на золото сработала Аудио 
Популярное
В Германии поражены: ставка России на золото сработала

Золотовалютные резервы России достигли рекордного значения, говорится в материале немецкого издания Berliner Zeitung.

В Германии поражены: ставка России на золото сработала
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Было пять великих вымираний — шестое началось незаметно, и виновник уже известен
На дне моря нашли судно XVI века, но оно хранило то, что появилось только спустя 500 лет
Саммит НАТО в Гааге подан как триумф, но является образцом лицемерия и пустых обещаний Любовь Степушова Лариса Садилова раскрывает секреты своих фильмов: что прячется за Огородом и Дочкой капитана Анжела Якубовская Секреты успешного правления: чему учит нас история императоров Китая Сергей Лебедев
Неожиданные рецепты из чесночных стрелок: все легко и быстро
Пёс терпит, но страдает: 5 привычек, которые раздражают даже самого ласкового собаку
Лев или тигр: кого природа сделала настоящим чемпионом
Лев или тигр: кого природа сделала настоящим чемпионом
Последние материалы
Медики и ГИБДД объединяются: что меняется в 2027 году
Интенсивные тренировки без результата: главные ошибки, которые мешают вашему прогрессу
Экономика США замедляется, инфляция растёт: что говорят эксперты
Томаты, или как избавиться от боковых побегов: удивительный способ увеличить урожай
Радиоимпульс из Млечного Пути удивил всех: спутник-призрак из 60-х послал сигнал спустя 57 лет
Нервы на пределе! 3 лучших позы из йоги для снятия стресса
Роботы ловят грабителей: нейросеть смогла вычислять воров в супермаркетах
Роскошь на грани взрыва: что скрывает новый курорт на средиземноморском острове
Lada с панорамной крышей и беспроводной зарядкой — не фантастика
Как лимон и парочка секретных ингредиентов превращают лосося в кулинарный шедевр — простые советы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.