Торстен Слёк, ведущий экономист Apollo Global Management, выражает обеспокоенность по поводу того, что экономика США приближается к стагфляции — неблагоприятной ситуации, характеризующейся замедлением экономического роста на фоне устойчиво высокой инфляции.
По мнению экспертов, стагфляция представляет собой более сложную задачу для политиков, чем обычная рецессия, поскольку высокая инфляция ограничивает возможности Федеральной резервной системы по снижению процентных ставок для стимулирования экономики, согласно Business Insider.
Слёк указывает, что катализатором данной ситуации стали тарифы, введенные президентом Дональдом Трампом.
"Повышение тарифов, как правило, оказывает стагфляционное воздействие, увеличивая риск экономического спада и одновременно подталкивая цены вверх", — отмечает Слёк.
Слёк прогнозирует следующие тенденции для экономики США:
Тари́ф (от араб. تعريف — «определение») или устар. та́кса (от нем. Тахе ← лат. taxare — «оценивать») — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.
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