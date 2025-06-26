За кулисами газового кризиса: что стоит за остановкой Левиафана и перезапуском месторождений

1:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Газовая платформа "Левиафан", принадлежащая американской корпорации Chevron, прекратила свою работу 13 июня в связи с израильской атакой на иранские ядерные объекты, которая спровоцировала усиление военной напряженности в регионе.

Фото: commons.wikimedia.org by Floydrosebridge, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ СНГ

"Левиафан" играет ключевую роль в поставках газа в Египет и Иорданию, которым пришлось искать альтернативные источники после приостановки работы крупнейшего израильского газового месторождения.

Власти Израиля также одобрили перезапуск добычи на другом газовом месторождении у побережья страны, которое было временно остановлено из-за конфликта.

Британская нефтегазовая компания Energean plc приостановила добычу на своей морской платформе в Израиле в начале месяца на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке.

После объявления перемирия президентом США Дональдом Трампом, Energean заявила в среду о подготовке к безопасному возобновлению добычи и нормальной работе платформы Energean Power FPSO, получив соответствующие инструкции от Министерства энергетики и инфраструктуры.

"Мы стремимся к возобновлению производства в тесном сотрудничестве с властями для обеспечения энергетической безопасности Израиля и всего региона", — подчеркнул генеральный директор Energean Матиос Ригас.

Возобновление работы на израильских газовых месторождениях должно уменьшить опасения Египта и Иордании относительно поставок газа и стабилизировать цены на газ в Европе, которые значительно выросли в последнее время из-за опасений перебоев, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке, согласно Zero Hedge.

Уточнения

Месторожде́ние полезных ископаемых — природное скопление (местоскопление, местонахождение) минерального вещества (полезного ископаемого) на поверхности или в недрах Земли.



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