Иностранцам дали больше свободы: как теперь можно платить за газ

1:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до 1 октября 2025 года действия временного порядка, разрешающего иностранным покупателям расплачиваться за российский газ в рублях через широкий круг российских банков, помимо Газпромбанка.

Фото: commons.wikimedia.org by Arivumathi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ газ

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Указ вступил в силу в день его подписания.

Предыдущее постановление, определявшее механизм оплаты экспортных поставок газа, действовало с конца марта и должно было потерять свою силу 1 июля.

Первоначально такое решение было принято в ответ на введенные США санкции против Газпромбанка, что усложнило процесс оплаты для иностранных контрагентов. Ранее иностранные покупатели имели возможность обменивать валюту на рубли через различные российские банки, но затем им было предписано переводить эти средства на счета поставщиков газа исключительно в Газпромбанке.

5 декабря 2024 года Путин скорректировал процедуру расчетов за российский газ с иностранными покупателями. Согласно его указу, Газпромбанк будет открывать специальные рублевые и валютные счета типа "К" для российских поставщиков, предназначенные для зачисления средств от зарубежных покупателей, а также счета для зачисления средств в рублях и иностранной валюте, пишут "Ведомости".

Уточнения

Валю́та (от итал. valuta) — экономический термин, используемый для описания денежной, валютной или финансовой системы и, в зависимости от контекста.



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