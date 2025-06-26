Коллекторы скупают долги рекордными темпами: что скрывается за их активностью

2:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

За первые пять месяцев 2025 года коллекторские агентства продемонстрировали рекордную активность в приобретении долгов у микрофинансовых организаций.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Деловая женщина с документами

Общая сумма сделок достигла 38,4 млрд рублей. Этот показатель превышает прошлогодний за аналогичный период на 19% и результаты 2023 года на целых 73%.

Коммерческий директор ID Collect Татьяна Волегова объясняет этот всплеск продаж снижением стоимости долговых обязательств. В первом квартале 2025 года средневзвешенная цена долга составляла 16,38% от основной суммы, что на 17,16% и 18,95% ниже, чем в 2024 и 2023 годах соответственно.

Снижение цены, в свою очередь, обусловлено улучшением качества предлагаемых долговых портфелей. Ключевым фактором здесь является сокращение среднего срока просрочки платежа (DPD). Портфели становятся "моложе", как отмечает Волегова. В апреле-мае 2025 года этот показатель достиг 220 дней, что на 20% лучше прошлогоднего значения.

Тимофей Полетаев, генеральный директор "Интел коллекта", указывает на введение госпошлины в третьем квартале 2024 года при переуступке прав требования долга в суде, что обязало правопреемника выплачивать 15 тысяч рублей. Коллекторы, предвидя это, заранее инициировали судебные разбирательства, получив крупный пакет исполнительных листов и увеличив свою ликвидность, которую теперь активно используют для приобретения новых долгов.

Представитель Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств подчеркивает, что введение госпошлин стимулировало переориентацию рынка на досудебное взыскание, что и привело к увеличению предложения таких долгов. Волегова согласна с тем, что просуженные портфели теряют привлекательность для коллекторов, которые теперь сосредотачиваются на работе с досудебной просрочкой, пишут "Ведомости".

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





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