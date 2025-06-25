Кто платит за кризис: как изменяется карта задолженностей в России

На конец мая 2025 года просроченная задолженность по зарплате в России составила 1 млрд 662,3 млн рублей, увеличившись на 180,4 млн рублей (12,2%) по сравнению с предыдущим месяцем.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Человек с кошельком

По сравнению с маем 2024 года долг возрос на 1 млрд 166,7 млн рублей, что составляет 3,4 раза.

Росстат изменил методику оценки: теперь данные собираются по всем организациям (кроме малых предприятий) и публикуются в конце месяца. Ранее информация выходила 1 числа каждого месяца и касалась ограниченного числа компаний.

Долги, возникшие из-за отсутствия средств у организаций, на конец мая составили 1 млрд 661,2 млн рублей, что на 12,1% больше за месяц. Задолженности по зарплате от федерального бюджета и субъектов РФ не было, в то время как долги местных бюджетов выросли с 0,2 млн до 1,1 млн рублей.

Основная часть задолженности по видам экономической деятельности распределилась следующим образом: строительство — 46,8%, обрабатывающие производства — 11,5%, водоснабжение и утилизация отходов — 9,3%, операции с недвижимостью — 7,6%, транспортировка и хранение — 6,5%, пишет "Интерфакс".

Уточнения

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.



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