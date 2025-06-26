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Удар по банкам: криптомонеты могут заменить классическую финансовую систему

1:08
Экономика

Финансовый аналитик Марвин Барт считает, что стейблкоины могут стать основой узкого банкинга (Narrow banking) — модели, которая отделяет функции приёма депозитов и платежей от кредитования.

Биткоин
Фото: flickr by Хорхе Франганильо, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Биткоин

Он пояснил, что такая структура позволит сделать систему более стабильной: "узкие" банки будут держать депозиты в надежных активах, а кредитование останется делом других учреждений.

Однако Банк международных расчётов (BIS) предупреждает, что стейблкоины не соответствуют основным требованиям к деньгам — единству стоимости, гибкости и надёжности — и могут использоваться для тёмных транзакций, что создаёт риски для финансовой стабильности.

Тем временем США готовятся легализовать стейблкоины и ввести обязательное резервирование, что приближает их к модели узкого банкинга, пишет coindesk. com

Эти изменения в регуляции могли бы предоставить эмитентам доступ к резервам Федеральной резервной системы — но пока вопрос остаётся открытым из‑за лоббистского сопротивления традиционных банков .

Уточнения

Стейблкойн или стейблкоин (от англ. stable — стабильный, coin — монета) — общее название криптовалют, обменный курс которых стараются стабилизировать, например, принудительно привязывая их цену к обычным валютам или котировкам биржевых товаров (золота, зерна, нефти).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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