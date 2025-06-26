Центральные банки теряют интерес к доллару: золото, евро и юань выходят на первый план

2:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глобальные изменения в геополитике и мировой торговле заставляют центральные банки пересматривать стратегию хранения резервов. Согласно исследованию OMFIF, около трети крупнейших регуляторов, контролирующих активы на сумму свыше 5 трлн долларов, планируют в ближайшие 1-2 года увеличить долю золота. Это рекордный показатель за последние пять лет.

Фото: commons.wikimedia.org by Милад Мосапур, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Доллары

Одновременно с этим растёт интерес к евро и китайскому юаню. 16% центральных банков намерены увеличить свои резервы в евро в течение ближайших 12-24 месяцев — это вдвое больше, чем год назад. На горизонте десятилетия в лидеры может выйти юань: около 30% респондентов прогнозируют рост его доли в глобальных резервах втрое — с текущих 2% до 6%.

В прошлом году доллар занимал первое место по привлекательности среди резервных валют, но теперь опустился на седьмую позицию. 70% опрошенных заявили, что политическая нестабильность в США заставляет их воздерживаться от инвестиций в "гринбек" — это в два раза больше, чем годом ранее.

Объявленные президентом США Дональдом Трампом тарифы 2 апреля, названные им "Днём освобождения", стали поворотной точкой. Это вызвало колебания на рынках и заставило многих задуматься о статусе доллара как "тихой гавани". В UBS подтверждают рост числа вопросов от центробанков о будущем американской валюты — ранее таких сомнений не было даже в кризис 2008 года, пишет investor.bg.

По прогнозам, к 2035 году доля доллара в глобальных резервах может снизиться с нынешних 58% до 52%. В то же время евро способен укрепить позиции — до 22%, а при успешной интеграции рынков капитала в ЕС и росте объема евробондов, его доля может вырасти и до 25%.

Эксперты из HSBC и Bruegel подтверждают: если Европа продолжит активную оборонную и финансовую интеграцию, единая валюта действительно может стать реальной альтернативой доллару. Китайский юань, несмотря на стабильный рост, ограничен внутренними капиталовложениями и контролем, что делает евро более привлекательным выбором.

Уточнения

Эконо́мика — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.



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