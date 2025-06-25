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24 центнера с гектара: как гибрид подсолнечника меняет подход к сельскому хозяйству в ЛНР

1:19
Экономика

Агрономы Луганского территориального отдела ФГБУ "Россельхозцентр" и сотрудники Славяносербской станции Луганского государственного аграрного университета проводят испытания гибридов российской селекции.

Подсолнухи
Фото: commons.wikimedia.org by Shiv's fotografia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Подсолнухи

Весной они заложили демонстрационные посевы этих культур. Одним из гибридов является подсолнечник "сурус", внесенный в государственный реестр России в 2022 году. Он достигает зрелости за четыре месяца и имеет среднюю урожайность 24 центнера с гектара. Сурус обладает высокой масличностью — 52%, что делает его эффективным для производства растительного масла. Его высота может достигать 1,9 метра, и отсутствие ветвлений упрощает уход за растением.

На данный момент "сурус" посеян на площади 10 гектаров и находится в фазе 4-6 настоящих листьев. Посевы обработаны фунгицидом и гербицидом, а также удобрены. Специалисты отмечают, что состояние посевов хорошее, болезней и вредителей не выявлено.

Если гибрид покажет хорошие результаты, аграрии ЛНР могут заинтересоваться его выращиванием, согласно ИА "Светич".

Уточнения

Гибри́д (от лат. hibrida, hybrida — «помесь») — организм или клетка, полученные вследствие скрещивания генетически различающихся форм.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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