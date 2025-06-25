Кризис на рынке жилья: Ильдар Хусаинов рассказал, как банки изменили строительный сектор

1:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава агентства недвижимости "Этажи" Ильдар Хусаинов резко раскритиковал текущую модель развития строительной отрасли, заявив, что теперь она контролируется банками.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Рука с ключами от квартиры

По его словам, застройщики больше не ориентируются на потребности людей, а строят то, что удобно финансовым учреждениям. Он отметил, что банки стали главными бенефициарами механизма эскроу-счетов, а прибыль сосредоточилась в финансовом секторе, в то время как риски несут застройщики, что приводит к росту цен на жилье.

Кроме того, Хусаинов подчеркнул, что наблюдается сокращение объемов нового строительства, что особенно тяжело сказывается на малых девелоперах. Он выразил тревогу по поводу возможной отмены или свертывания программ льготной ипотеки, что может сделать вторичное жилье реальным конкурентом для новостроек.

Ключевой проблемой он назвал отсутствие четкой ценовой политики со стороны государства и банков, из-за чего жилье подорожало вдвое с введением эскроу. Хусаинов предостерег, что рынок стремительно консолидируется, и выживают только крупные компании, что уменьшает конкуренцию и выбор для покупателей.

По данным ЦБ, продажи жилья с субсидированной ипотекой составляют более 60%, а цены на новостройки с начала 2020-х годов выросли в среднем на 1,8 раза. Хусаинов заключил, что в долгосрочной перспективе ожидается меньше строительства, более высокие цены и сужение рынка, что является катастрофой, которую пока никто не пытается предотвратить, согласно РБК.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





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