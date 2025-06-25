Почему автомобили в Китае стоят в полтора-два раза дешевле, чем в России

В Китае цены на автомобили довольно низкие, и некоторые модели значительно дешевле, чем в России.
Анна Уткина, директор по коммуникациям дилерских холдингов, объяснила, что это связано с особенностями ценообразования в КНР.
В Китае компании выпускают большой объем автомобилей, местные власти поддерживают производителей, налоги невысокие, а логистика дешевая. Поэтому итоговая стоимость автомобиля там меньше.
Когда автомобили ввозят в Россию, их цена значительно увеличивается из-за транспортировки, логистики, страховки, утильсбора, таможни и НДС. Например, автомобиль, стоящий в Китае 1,2 млн рублей, в России может достигать 2,5-3 млн рублей.
Уткина отметила, что снизить цены на автомобили в России можно, если пересмотреть импортные пошлины, уменьшить утилизационные сборы и развивать локальное производство. Однако пока таких изменений не планируется, и китайские автомобили в России останутся в полтора-два раза дороже, чем в Китае, пишет РГ.
По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.
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