Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Римские каникулы: поступок Галкина* и Пугачёвой вызвал бурю недовольства у россиян
Ошейник давит, застёжка ломается: ошибки, которые ставят под угрозу жизнь питомца
Всегда как после уборки: как создать иллюзию порядка с минимальным усилием
Этот сок снижает давление не хуже таблеток — и всё это без побочных эффектов
Как тренировки Тома Круза помогают ему оставаться готовым к трюкам в свои 60 лет
Урожай с кулак — что вставляют в лук после срезания стрелки
Одна свеча — и три беды: как сэкономить пару минут и получить капиталку через год
Секрет хрустящей корочки: добавьте всего одну ложку — и оладьи зазвучат по-новому
Клеймо, метрика и секреты экстерьера — что стоит за актировкой щенка

Почему автомобили в Китае стоят в полтора-два раза дешевле, чем в России

1:12
Экономика

В Китае цены на автомобили довольно низкие, и некоторые модели значительно дешевле, чем в России.

Парковка
Фото: commons.wikimedia.org by Dean Hochman from Overland Park, Kansas, U.S., https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Парковка

Анна Уткина, директор по коммуникациям дилерских холдингов, объяснила, что это связано с особенностями ценообразования в КНР.

В Китае компании выпускают большой объем автомобилей, местные власти поддерживают производителей, налоги невысокие, а логистика дешевая. Поэтому итоговая стоимость автомобиля там меньше.

Когда автомобили ввозят в Россию, их цена значительно увеличивается из-за транспортировки, логистики, страховки, утильсбора, таможни и НДС. Например, автомобиль, стоящий в Китае 1,2 млн рублей, в России может достигать 2,5-3 млн рублей.

Уткина отметила, что снизить цены на автомобили в России можно, если пересмотреть импортные пошлины, уменьшить утилизационные сборы и развивать локальное производство. Однако пока таких изменений не планируется, и китайские автомобили в России останутся в полтора-два раза дороже, чем в Китае, пишет РГ.

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Возлюбленная Брэда Питта покорила Лондон естественным макияжем на премьере Формулы-1
Зарубежный
Возлюбленная Брэда Питта покорила Лондон естественным макияжем на премьере Формулы-1
Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает африканские болота
Домашние животные
Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает африканские болота Аудио 
Величайший за все времена: Месси установил ещё один легендарный рекорд
Новости спорта
Величайший за все времена: Месси установил ещё один легендарный рекорд Аудио 
Популярное
Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок

Японская Mazda представила двигатель будущего: без топлива, вредных выбросов и зарядок. Это угроза электромобилям?

Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений
Их боятся даже акулы — эти хищники заставляют величайших морских хищников бежать
Китай прижал автогиганта к стенке — в США остановлена сборка
Саммит НАТО в Гааге подан как триумф, но является образцом лицемерия и пустых обещаний Любовь Степушова Лариса Садилова раскрывает секреты своих фильмов: что прячется за Огородом и Дочкой капитана Анжела Якубовская Секреты успешного правления: чему учит нас история императоров Китая Сергей Лебедев
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию
Возлюбленная Брэда Питта покорила Лондон естественным макияжем на премьере Формулы-1
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий
Последние материалы
Во Франции стартовал первый в мире плавучий ветропарк: электричество для целого города
Домашний чизкейк с ресторанным вкусом: тонкости, которые выводят десерт на новый уровень
Лепс нашёл замену Авроре Кибе на дне рождения Анны Asti: медленный танец с женой Эрнста
Они сделали всё правильно — и вымерли: кто попался в эволюционные ловушки
Насыпьте это на дно мусорного ведра — и забудьте про вонь, мошек и муравьёв
Радушие, море и вкусные тайны: вот почему Лимени — это не просто деревня, а целое приключение
Автомагистрали без шлагбаумов: Франция меняет правила игры для водителей
Вздрагивания во сне: норма или тревожный симптом, за которым скрывается перегрузка мозга
Тайны идеальной растяжки: как 4 упражнения успокоят вашу спину
Карта мира устарела: планета запустила процесс создания нового океана
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.