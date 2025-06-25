Почему автомобили в Китае стоят в полтора-два раза дешевле, чем в России

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Китае цены на автомобили довольно низкие, и некоторые модели значительно дешевле, чем в России.

Фото: commons.wikimedia.org by Dean Hochman from Overland Park, Kansas, U.S., https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Парковка

Анна Уткина, директор по коммуникациям дилерских холдингов, объяснила, что это связано с особенностями ценообразования в КНР.

В Китае компании выпускают большой объем автомобилей, местные власти поддерживают производителей, налоги невысокие, а логистика дешевая. Поэтому итоговая стоимость автомобиля там меньше.

Когда автомобили ввозят в Россию, их цена значительно увеличивается из-за транспортировки, логистики, страховки, утильсбора, таможни и НДС. Например, автомобиль, стоящий в Китае 1,2 млн рублей, в России может достигать 2,5-3 млн рублей.

Уткина отметила, что снизить цены на автомобили в России можно, если пересмотреть импортные пошлины, уменьшить утилизационные сборы и развивать локальное производство. Однако пока таких изменений не планируется, и китайские автомобили в России останутся в полтора-два раза дороже, чем в Китае, пишет РГ.

Уточнения

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