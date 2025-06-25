Во Франции стартовал первый в мире плавучий ветропарк: электричество для целого города

Во Франции официально запущен первый плавучий ветропарк — Provence Grand Large — у побережья Прованса, в 17 км от берега.
Три гигантские ветряные турбины высотой 174 метра обеспечат электричеством город с населением 45 000 человек.
Это первый подобный проект в стране, реализованный EDF Power Solutions и канадской компанией Enbridge. Каждая турбина вырабатывает до 8,3 МВт. Благодаря плавающим платформам, конструкции не требуют бурения морского дна и могут устанавливаться в глубоких и ветреных зонах, что особенно важно для Средиземного моря.
Стоимость проекта составила 300 млн евро. За 20 лет работы ветропарк должен внести значительный вклад в переход Франции к возобновляемой энергетике. Уже намечены два новых проекта в Средиземноморье, запланированные к запуску в ближайшие годы, пишет bfmtv.
Ветроэлектростанция (ВЭС) — несколько ветроэлектрических установок, собранных в одном или нескольких местах и объединённых в единую сеть. Крупные ветровые электростанции могут состоять из 100 и более ветрогенераторов. Иногда ветровые электростанции называют ветряными парками (ветропарками).
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