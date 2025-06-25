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Топливо под контролем: в России могут ввести мораторий на экспорт бензина

0:42
Экономика

В российской топливной индустрии активно обсуждается инициатива о введении тотального моратория на экспорт бензина вплоть до конца октября.

Пистолет на заправке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пистолет на заправке

Данное ограничение коснется всех экспортеров, включая как независимые компании, так и крупные вертикально-интегрированные нефтяные холдинги. Реализация подобной меры может оказать существенное воздействие на функционирование топливной отрасли и общее экономическое состояние страны, согласно информации, полученной агентством РИА Новости от осведомленных источников,

Ранее сообщалось, что после американской военной операции против Ирана наблюдается существенный скачок цен на СПГ.

Уточнения

Морато́рий (лат  moratorius — замедляющий, задерживающий), морато́риум — право на отсрочку платежа по долговому обязательству, предоставляемое в административном или судебном порядке (в отличие от договорной отсрочки).

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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