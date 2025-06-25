Похищение $1,5 млрд с Bybit: каким образом гражданин Греции стал частью этой схемы

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Греческие власти раскрыли участие гражданина страны в одной из крупнейших киберкраж в истории — похищении $1,5 млрд в криптовалюте с платформы Bybit.

Фото: flickr.com by Хорхе Франганильо, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Биткоин

В феврале 2024 года хакеры группировки Lazarus взломали холодные кошельки биржи и похитили огромную сумму в Ethereum. Через сложную цепочку анонимных переводов часть этих средств оказалась на счету пользователя греческой криптоплатформы.

Благодаря анализу блокчейна и международному предупреждению от ФБР, греческие эксперты по отмыванию денег отследили происхождение этих средств и заморозили кошелек. Пока неясно, был ли получатель осведомлен об их происхождении.

Власти продолжают расследование, а вместе с тем усиливают техническое оснащение службы борьбы с финансовыми преступлениями — в том числе на миллионы евро для отслеживания транзакций в реальном времени, согласно protothema.

Уточнения

Транза́кция (англ. transaction, от лат. transactio — соглашение, договор) — минимальная логически осмысленная операция, которая имеет смысл и может быть совершена только полностью.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.