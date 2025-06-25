Двойная пенсия в России: кому она положена

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

В российском законодательстве предусмотрено право на получение нескольких пенсий одновременно.

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Как рассказала Наталья Проданова, доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова, это касается в основном граждан с льготным статусом, таких как, например, "Жители блокадного Ленинграда", которые могут получать дополнительные пенсии и льготы, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Также к этим исключениям относятся родители военнослужащих, пострадавших или погибших при исполнении долга. Они могут получать пенсию по случаю потери кормильца, а также свои собственные пенсии по старости или инвалидности.

Вдовы военнослужащих, погибших во время службы или из-за травм, тоже могут получать пенсию по потере кормильца вместе со своей. Кроме того, право на двойное пенсионное обеспечение распространяется на нетрудоспособных членов семей, пострадавших от радиационного облучения Чернобыля, а также на семьи погибших космонавтов.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.





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