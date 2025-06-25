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Льготы для предпенсионеров: как сократить налоги законно

0:58
Экономика

Предпенсионеры в России освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц и земельного налога.

Пожилой мужчина с ноутбуком
Фото: freepik.com by DC Studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пожилой мужчина с ноутбуком

Игорь Балынин, доцент Финансового университета, рассказал, что это освобождение касается граждан, соответствующих условиям для назначения пенсии по законодательству, действовавшему на 31 декабря 2018 года, передает сайт aif.ru.

Льгота по налогу на имущество распространяется не на один объект, а на один объект каждого типа: например, на одну квартиру, один дом, гараж и так далее. 

Что касается земельного налога, льгота действует для участков площадью до 6 соток. Если площадь больше, то налог нужно платить только за превышение.

Чтобы воспользоваться льготами, предпенсионеры могут подать заявление как лично в налоговый орган, так и через сайт ФНС России.

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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